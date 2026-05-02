۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۲۲

۴۳ شهید و زخمی در حملات جدید رژیم صهیونیستی به لبنان

در حملات ساعات اخیر رژیم صهیونیستی به لبنان، دست کم ۱۳ لبنانی به شهادت رسیده و بالغ بر ۳۰ تن دیگر نیز زخمی شده اند. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، در حملات هوایی رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف جنوب لبنان از جمله شهرهای لویزه، عین بعال و شوکین، ۸ نفربه شهادت رسیدند.

ارتش رژیم صهیونیستی از صبح امروز به چندین شهر و روستای دیگر در جنوب لبنان، از جمله زوطر شرقی، برج قلاویه و مجدل زون حمله کرد. همچنین خبرنگار الجزیره از حمله پهپاد اسرائیلی به جاده شهر کفر دجال در جنوب لبنان خبر داد.

ارتش رژیم صهیونیستی در تنش آفرینی جدید در لبنان، به ساکنان ۹ شهر در جنوب لبنان هشدار داد تا خانه‌های خود را تخلیه کنند.

تامر الصمادی، خبرنگار الجزیره در تشریح شرایط لبنان گفت که دیگر در لبنان صحبتی از آتش‌بس نیست، بلکه از دروغی به نام «آتش‌بس» صحبت می‌شود، چرا که صدای انفجار به صورت مداوم در خیابان‌های این کشور شنیده می‌شود.

این گزارش تصریح کرد که تعداد شهدا در ساعات گذشته به ۱۳ نفر و تعداد مجروحان به ۳۰ نفر افزایش یافته است، در حالی که حملات به بسیاری از روستاها و شهرها در جنوب لبنان ادامه دارد.

