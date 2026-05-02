۲۲ جودوکار به تیم جودو نوجوانان ایران دعوت شدند

به گزارش خبرنگرا مهر، اردوی آماده سازی تیم نوجوانان ایران از روز یکشنبه ۱۳ اردیبهشت در سالن شهید کبکانیان تهران آغاز خواهد شد و تا روز ۲۱ همین ماه ادامه خواهد داشت.

این اردو به منظور آماده‌سازی جودوکاران نوجوان برای حضور در رقابت‌های پیش‌رو و المپیک داکار در سنگال برگزار خواهد شد. از سوی مسعودحاجی آخوندزاده نفرات زیر به این اردو دعوت شده اند:

سبحان حکیمی (خراسان رضوی)

سامان سلیمانی (خراسان رضوی)

محمد حسن پیروزه (خراسان رضوی)

امیرحسین سعادتی (خراسان رضوی)

پوریا کارگر (خراسان رضوی)

ارسلان بیگلرزاده (خراسان رضوی)

امیر تقی زاده (خراسان رضوی)

امیررضا علیزاده (خراسان رضوی)

محمدامین بابادی (خراسان رضوی)

محمد برفراز (خراسان شمالی)

طهماسب طهماسبی (خراسان شمالی)

علیرضا دهخدا (خراسان شمالی)

ابوالفضل نظری (خراسان شمالی)

محمد تکه (مازندران)

محمد پاینده ( مازندران)

محمدرضا کاظمی (البرز)

محمد حدیدی (خوزستان)

ابوالفضل جعفریان (خوزستان)

رضا کچیانی نژاد (گلستان)

حسین نوین ( تهران)

امیررضا روستائی (فارس)

محمدصالح برزو (فارس)

هدایت تیم جودو نوجوانان بر عهده مسعود حاجی آخوندزاده است و حبیب الله ایگدر، محمدحسین شیخ الاسلامی و حسن رجبی به عنوان مربی وی را همراهی می‌کنند.