به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله جلالزاده ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به آمار تردد جادهای در فروردینماه اظهار کرد: در این بازه زمانی بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تردد بیناستانی در محورهای مواصلاتی خراسان جنوبی به ثبت رسیده است.
وی با بیان اینکه این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهش ۸ درصدی را نشان میدهد، افزود: از مجموع ترددهای ثبتشده، بیش از ۳۹۴ هزار مورد مربوط به وسایل نقلیه سنگین و بیش از یک میلیون و ۱۳ هزار تردد مربوط به خودروهای سبک بوده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان جنوبی ادامه داد: بر اساس دادههای سامانههای پلاکخوان، بیشترین ورودی خودروها به استان از مبدأ خراسان رضوی بوده و استانهای خراسان رضوی، اصفهان و تهران نیز در صدر مقاصد سفر قرار داشتهاند.
جلالزاده با اشاره به ماندگاری خودروهای غیربومی در استان گفت: حدود ۱۶ درصد از این خودروها، معادل بیش از ۴۸ هزار وسیله نقلیه، بین ۴ تا ۷ روز در خراسان جنوبی اقامت داشتهاند و اوج حضور خودروهای غیربومی نیز در هفتم فروردین ثبت شده است.
وی بیشترین حجم تردد را مربوط به محورهای قاین–بیرجند، سربیشه–بیرجند و بیرجند–خوسف عنوان کرد و افزود: در این مدت بیش از ۱۰ هزار تماس با سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راهها برقرار شده که توسط کارشناسان پاسخگویی شده است.
مدیرکل راهداری خراسان جنوبی با تأکید بر تداوم خدمترسانی نیروهای راهداری در جادهها، از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین و سرعت مطمئنه، پیش از سفر از طریق سامانه ۱۴۱ از وضعیت راهها مطلع شوند.
