  استانها
  2. خراسان جنوبی
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۳۹

احداث محور روستایی کلاته نظر- دو نخی در شهرستان درمیان

بیرجند- معاون فنی و راه‌های روستایی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی از اجرای پروژه احداث محور روستایی کلاته نظر- دو نخی در شهرستان درمیان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید سهرابی پیش از ظهر یکشنبه در گفتگو با رسانه‌ها از اجرای پروژه احداث راه روستایی کلاته‌نظر- دونخی در شهرستان درمیان خبر داد و افزود: طول این محور هفت کیلومتر بوده که تاکنون با تکمیل آن، پنج روستا از نعمت راه آسفالته مناسب و ایمن بهره‌مند می‌شوند.

وی با بیان اینکه در مجموع ۵۵ خانوار از مزایای آن برخوردار خواهند شد، افزود: عملیات این محور شامل عملیات خاکی، اجرای ابنیه فنی، اجرای لایه‌های زیراساس و آسفالت است که مطابق برنامه‌ریزی انجام شده در حال پیشرفت است.

سهرابی با بیان اینکه در اجرای این پروژه، رعایت استانداردهای فنی و کیفیت ساخت در اولویت قرار دارد تا راهی ایمن و پایدار برای اهالی منطقه فراهم شود، گفت: هدف از اجرای این طرح را برخورداری روستاهای بالای ۲۰ خانوار از راه آسفالته روستایی استاندارد است.

معاون اداره‌کل راهداری و حمل و نقل خراسان جنوبی اظهار داشت: توسعه راه‌های روستایی علاوه بر تسهیل تردد ساکنان، دسترسی سریع‌تر به خدمات آموزشی، درمانی و رفاهی را فراهم می‌کند و نقش مهمی در رونق اقتصادی و جلوگیری از مهاجرت روستاییان دارد.

