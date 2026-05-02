به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام جواد شهرستانی با اشاره به سابقه فعالیتهای میدانی و اجتماعی کتائب سیدالشهدا، گفت: این مجموعه طی سالهای گذشته در صحنههای مختلف حضوری تأثیرگذار داشته و با اتکا به ظرفیتهای انسانی و سازمانی خود، در جریان تحولات منطقهای نقش مهمی ایفا کرده است.
وی با بیان اینکه استمرار هر حرکت اجتماعی یا میدانی نیازمند انسجام، آگاهی و برنامهریزی است، افزود: حفظ انگیزه، تقویت بینش و توجه به شرایط پیچیده منطقه از ضرورتهای ادامه مسیر است و تجربههای گذشته میتواند در مدیریت شرایط آینده اثرگذار باشد.
نماینده آیتالله سیستانی همچنین با اشاره به اهمیت رویکرد فکری و فرهنگی در کنار فعالیتهای میدانی، خاطرنشان کرد: توجه به ارزشهای اخلاقی، وحدت داخلی و پرهیز از تفرقه، از عناصر کلیدی هر فعالیت جمعی است و میتواند مسیر حرکت را پایدارتر کند. وی تأکید کرد که تقویت بنیانهای اخلاقی و فرهنگی، از الزامات همیشگی برای مجموعههایی است که در فضای حساس منطقه فعالیت میکنند.
حجت الاسلام شهرستانی ، بر ضرورت هماهنگی میان مجموعههای مختلف فعال در حوزه مقاومت و توجه به مسئولیتهای اجتماعی آنها تأکید کرد و گفت: تعامل سازنده، تبادل تجربه و حفظ ارتباط با نهادهای فکری و دینی میتواند در ارتقای سطح فعالیتها نقش مؤثری داشته باشد.
در ادامه این دیدار، حسن العبادی، نماینده فرهنگی کتائب سیدالشهدا در جمهوری اسلامی ایران، گزارشی از روند فعالیتها، برنامههای جاری و شرایط میدانی مرتبط با این مجموعه ارائه کرد.
وی با اشاره به تحولات اخیر منطقه، بر ضرورت استمرار حضور و تلاش نیروهای این گروه در حوزههای مختلف تأکید کرد و گفت که هماهنگی با مراجع دینی و بهرهگیری از دیدگاههای آنان در مسیر ادامه فعالیتها اهمیت ویژهای دارد.
العبادی همچنین بر نقش فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی در کنار اقدامات میدانی تأکید کرد و گفت که توجه به ابعاد فکری و فرهنگی در کنار مسئولیتهای عملیاتی میتواند تصویری جامعتر از فعالیتهای این مجموعه ارائه دهد.
قم- نماینده آیتالله سیستانی در ایران، با اشاره به فعالیتها و حضور مجموعه کتائب الشهدا در تحولات منطقه، بر اهمیت نقش آنان در عرصههای مرتبط با جبهه مقاومت تأکید کرد.
