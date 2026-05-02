۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱

شهرستانی: نقش‌آفرینی کتائب سیدالشهداء در جبهه مقاومت قابل توجه است

شهرستانی: نقش‌آفرینی کتائب سیدالشهداء در جبهه مقاومت قابل توجه است

قم- نماینده آیت‌الله سیستانی در ایران، با اشاره به فعالیت‌ها و حضور مجموعه کتائب الشهدا در تحولات منطقه، بر اهمیت نقش آنان در عرصه‌های مرتبط با جبهه مقاومت تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام جواد شهرستانی با اشاره به سابقه فعالیت‌های میدانی و اجتماعی کتائب سیدالشهدا، گفت: این مجموعه طی سال‌های گذشته در صحنه‌های مختلف حضوری تأثیرگذار داشته و با اتکا به ظرفیت‌های انسانی و سازمانی خود، در جریان تحولات منطقه‌ای نقش مهمی ایفا کرده است.

وی با بیان اینکه استمرار هر حرکت اجتماعی یا میدانی نیازمند انسجام، آگاهی و برنامه‌ریزی است، افزود: حفظ انگیزه، تقویت بینش و توجه به شرایط پیچیده منطقه از ضرورت‌های ادامه مسیر است و تجربه‌های گذشته می‌تواند در مدیریت شرایط آینده اثرگذار باشد.

نماینده آیت‌الله سیستانی همچنین با اشاره به اهمیت رویکرد فکری و فرهنگی در کنار فعالیت‌های میدانی، خاطرنشان کرد: توجه به ارزش‌های اخلاقی، وحدت داخلی و پرهیز از تفرقه، از عناصر کلیدی هر فعالیت جمعی است و می‌تواند مسیر حرکت را پایدارتر کند. وی تأکید کرد که تقویت بنیان‌های اخلاقی و فرهنگی، از الزامات همیشگی برای مجموعه‌هایی است که در فضای حساس منطقه فعالیت می‌کنند.

حجت الاسلام شهرستانی ، بر ضرورت هماهنگی میان مجموعه‌های مختلف فعال در حوزه مقاومت و توجه به مسئولیت‌های اجتماعی آنها تأکید کرد و گفت: تعامل سازنده، تبادل تجربه و حفظ ارتباط با نهادهای فکری و دینی می‌تواند در ارتقای سطح فعالیت‌ها نقش مؤثری داشته باشد.

در ادامه این دیدار، حسن العبادی، نماینده فرهنگی کتائب سیدالشهدا در جمهوری اسلامی ایران، گزارشی از روند فعالیت‌ها، برنامه‌های جاری و شرایط میدانی مرتبط با این مجموعه ارائه کرد.

وی با اشاره به تحولات اخیر منطقه، بر ضرورت استمرار حضور و تلاش نیروهای این گروه در حوزه‌های مختلف تأکید کرد و گفت که هماهنگی با مراجع دینی و بهره‌گیری از دیدگاه‌های آنان در مسیر ادامه فعالیت‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد.

العبادی همچنین بر نقش فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی در کنار اقدامات میدانی تأکید کرد و گفت که توجه به ابعاد فکری و فرهنگی در کنار مسئولیت‌های عملیاتی می‌تواند تصویری جامع‌تر از فعالیت‌های این مجموعه ارائه دهد.

کد مطلب 6817941

