۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۲۰

هاشمی: امیدآفرینی و انسجام اجتماعی اولویت شورای اطلاع‌ است

بیرجند- استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر نقش مردم در عبور از شرایط حال حاضر گفت: تقویت امید در جامعه و حفظ وحدت میان مردم و مسئولان باید در صدر برنامه‌های شورای اطلاع‌رسانی قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی بعداز ظهر شنبه در نشست شورای اطلاع‌رسانی استان با قدردانی از برگزاری جلسات منظم این شورا، اظهار کرد: خروجی این نشست‌ها در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه اقتصاد و مسائل اجتماعی، قابل توجه بوده و نشان‌دهنده تلاش هماهنگ مجموعه دستگاه‌ها است.

وی با بیان اینکه مردم همواره جلوتر از مسئولان حرکت می‌کنند، افزود: امروز شاهد حضور گسترده اقشار مختلف در برنامه‌ها و فعالیت‌های اجتماعی هستیم و این مشارکت، سرمایه‌ای ارزشمند برای استان به شمار می‌رود.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به نقش پشت‌صحنه عوامل اجرایی در برگزاری برنامه‌ها، ادامه داد: از تأمین امنیت و مدیریت ترافیک گرفته تا پشتیبانی زیرساختی، همه با تلاش شبانه‌روزی دستگاه‌ها و نیروهای مردمی محقق شده است.

هاشمی با قدردانی از همراهی مدیران دستگاه‌های اجرایی، ائمه جمعه، نیروهای بسیج، سپاه و فراجا، گفت: این همدلی و حضور میدانی مدیران، نشان‌دهنده عزم جدی برای خدمت‌رسانی و پاسخ به مطالبات مردم است.

وی همچنین با تأکید بر نقش خانواده‌ها، به‌ویژه بانوان، در مدیریت اقتصادی جامعه تصریح کرد: همراهی مردم در کنترل بازار و پرهیز از رفتارهای هیجانی در خرید، نقش مهمی در حفظ ثبات اقتصادی داشته است.

استاندار خراسان جنوبی به فعالیت‌های خودجوش مردمی از جمله برپایی موکب‌ها اشاره کرد و افزود: بسیاری از این اقدامات با هزینه‌های شخصی و از محل پس‌اندازهای خانوادگی انجام شده که نشان‌دهنده عمق مشارکت مردمی است.

هاشمی با اشاره به مطالبات خبرنگاران، گفت: حمایت از فعالان رسانه‌ای ضروری است و باید با استفاده از ظرفیت‌های موجود و تعامل با شبکه بانکی، راهکارهای عملی برای تقویت معیشت و فعالیت حرفه‌ای آنان دنبال شود.

وی با تأکید بر اهمیت اطلاع‌رسانی صحیح، اظهار کرد: شورای اطلاع‌رسانی باید با برنامه‌ریزی دقیق، روایت درست از اقدامات و خدمات را به جامعه منتقل کند و از ایجاد فضای ناامیدی جلوگیری شود.

استاندار خراسان جنوبی تصریح کرد: در شرایط کنونی، برجسته‌سازی نقاط ضعف به مصلحت نیست و باید با تمرکز بر دستاوردها، امید را در جامعه تقویت کنیم.

هاشمی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری درباره پرهیز از القای ناامیدی، افزود: هرگونه تضعیف روحیه جامعه، اقدامی نادرست است و همه باید در مسیر تقویت انسجام و اعتماد عمومی حرکت کنیم.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت تداوم تلاش مدیران، گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند کار جهادی، همدلی و ارتباط نزدیک با مردم هستیم تا بتوانیم مسیر توسعه استان را با قدرت ادامه دهیم.

کد مطلب 6817946

