به گزارش خبرگزاری مهر، امینحسین رحیمی عصر شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ در حاشیه مراسم بزرگداشت شهید علی لاریجانی در تالار وحدت، اظهار داشت: دشمن با بهرهگیری از تمامی امکانات وارد میدان شد اما پس از ناکامی در دستیابی به اهدافش، مسیر ایجاد تفرقه در داخل کشور را دنبال میکند.
وی افزود: افرادی که امروز در میدان نبرد حضور دارند و کنار لانچرها آماده پاسخ به دشمن هستند، همان کسانی هستند که درباره اقدامات میدانی و نظامی تصمیمگیری میکنند. تصمیم درباره مذاکره و چگونگی دفاع از حقوق ملت نیز بر عهده همین ساختار است.
وزیر دادگستری با اشاره به سازوکار تصمیمگیری در جمهوری اسلامی، گفت: در نظام ما، شورای عالی امنیت ملی با تأیید مقام معظم رهبری تعیین میکند که چگونه با شرایط مواجه شویم؛ چه از طریق ادامه جنگ، چه ورود به مذاکره یا اتخاذ راهکارهای دفاعی دیگر برای تأمین امنیت و حقوق مردم.
رحیمی افزود: هیچ فردی به طور مستقل قادر به تصمیمگیری درباره جنگ یا مذاکره نیست و این فرآیند تنها در چارچوب قوانین و ساختارهای پیشبینیشده انجام میگیرد. بنابراین باید هوشیار بود تا در دام طراحیهای دشمن قرار نگیریم و از تصمیمات شورای عالی امنیت ملی و دستورات رهبری تبعیت کنیم.
وی یادآوری کرد: همانگونه که در دوران رهبری شهید کشور، تمامی دستورات لازمالاجرا بود، شرایط کنونی نیز بر همین قاعده است. دشمن نیز با شناخت این سازوکار، تلاش میکند از مسیر ایجاد شکاف در جامعه نفوذ کند.
رحیمی تأکید کرد: منافع ملی هم در میدان جنگ و هم در عرصه دیپلماسی مورد توجه است و این دو حوزه در برابر دشمن به صورت هماهنگ عمل میکنند.
وزیر دادگستری با اشاره به نقش رسانهها در شرایط فعلی گفت: لازم است همه به ویژه رسانهها، در برابر حربههای دشمن هوشیار باشند، چرا که دشمن تلاش میکند از مسیر تفرقه ضربه بزند، زیرا در میدان نبرد توان شکست ملت ایران را ندارد.
شهید لاریجانی نماد صداقت، تدبیر و انسجام بود
رحیمی در ادامه با گرامیداشت یاد شهدا و چهلم شهید علی لاریجانی، نقش این شهید والامقام در تقویت انسجام ملی را برجسته دانست و افزود: دشمن پس از ناکامی در میدان، مسیر رخنه و تفرقه را دنبال میکند و مقابله با این تهدید، تنها با پایبندی به ساختار تصمیمگیری کشور و تبعیت از شورای عالی امنیت ملی با تأیید رهبری امکانپذیر است.
وی با اشاره به سابقه همکاری خود با شهید لاریجانی از دوره مجالس هشتم و نهم تا سالهای اخیر، به حضور مشترک در شوراها و مأموریتهای مختلف اشاره کرد و گفت: شهید لاریجانی شخصیتی همهجانبه بود؛ چه از نظر تجربه، چه ایمان و اعتقاد به انقلاب اسلامی. او همواره میکوشید جایگاه جمهوری اسلامی را مطابق اهدافی که امام خمینی(ره) ترسیم کرده بودند، خدمت به مردم، عزت کشور، آسایش عمومی و توسعه متوازن را محقق سازد.
رحیمی با اشاره به صداقت، علم و توانمندی شهید لاریجانی، خاطرهای از سفر مشترک به عراق در دوران مجلس هشتم نقل کرد و گفت: در جلسهای که با معاون وقت رئیسجمهور عراق داشتیم و او مواضع تندی علیه ایران مطرح کرد، دکتر لاریجانی با پاسخ دقیق و هوشمندانهای، هم موضع جمهوری اسلامی را بهدرستی تبیین کرد و هم موجب شد طرف مقابل همانجا عذرخواهی کند.
وزیر دادگستری تأکید کرد: دشمن به دنبال حذف افرادی است که جایگزینی برای آنان به سادگی یافت نمیشود. در مورد شهید لاریجانی نیز همین موضوع صدق میکند و جای خالی او به این سادگی پر نخواهد شد؛ هرچند خون مقدس او و دیگر شهدا، درخت انقلاب اسلامی را دوباره آبیاری کرده است.
رحیمی افزود: همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند «شهید سلیمانی از سردار سلیمانی اثرگذارتر است»، شهید لاریجانی نیز میتواند با شهادتش نقشی فراتر از دوران حیاتش داشته باشد. امروز بیش از هر زمان دیگری کشور نیازمند بازگشت به تفکر شهید لاریجانی، یعنی محوریت اتحاد و انسجام است.
