به گزارش خبرنگار مهر، عظیم وحیدی عصر شنبه در دیدار با فرماندار رودسر و با هدف بررسی زمینههای همکاری قرارگاه محرومیتزدایی ارتش در این شهرستان اظهار کرد: این مجموعه در کنار مأموریتهای اصلی خود، طی سالهای اخیر اقدامات گستردهای در حوزه محرومیتزدایی در استانهای مختلف کشور انجام داده است.
وی با اشاره به عملکرد قرارگاه در استانهایی همچون سیستان و بلوچستان، خوزستان، خراسان رضوی، فارس و اصفهان افزود: در استان گیلان نیز نگاه ویژهای به شهرستانها وجود دارد و آمادگی لازم برای اجرای پروژههای عمرانی و خدماتی فراهم است.
نماینده آب زراعی و شرب قرارگاه محرومیتزدایی ارتش در ادامه گفت: اگرچه تاکنون تفاهمنامه رسمی میان قرارگاه و شهرستان رودسر منعقد نشده، اما همانند سایر مناطق کشور، آمادگی داریم پروژههای ضروری را بر اساس هماهنگیهای محلی و بدون تشریفات اداری آغاز کنیم.
وحیدی با تأکید بر ضرورت همافزایی میان دستگاههای شهرستان برای ارائه درخواستهای مشترک تصریح کرد: در بسیاری از شهرستانها، فرمانداری و نمایندگان مردم پس از جمعبندی نیازها، آنها را برای بررسی به قرارگاه ارسال میکنند و همین روند موجب تأمین بخش قابل توجهی از مطالبات مناطق مختلف شده است.
وی ادامه داد: در صورت برنامهریزی برای برگزاری جلسهای با حضور مسئولان ارشد قرارگاه، ۷۰ تا ۸۰ درصد نیازهای شهرستان رودسر قابلیت تحقق خواهد داشت. تجربه شهرستانهای دیگر نیز نشان میدهد که چنین جلساتی نقش مستقیم در تسریع اجرای پروژهها دارد.
وحیدی همچنین از تلاش قرارگاه برای تکمیل برخی پروژههای در دست اجرا تا پانزدهم خرداد خبر داد و افزود: ارتش آمادگی دارد در حوزههای آبرسانی، راهسازی، خدمات شهری و طرحهای مرتبط با جهاد کشاورزی از شهرستان رودسر حمایت کند.
وی تأکید کرد: هدف ما کمک به توسعه همهجانبه مناطق مختلف رودسر است و امیدواریم با افزایش هماهنگیها، امکان بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای قرارگاه در این شهرستان فراهم شود.
