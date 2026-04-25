به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین داداشی نیاکی ظهر شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان با قدردانی از تلاش مدیران دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: برگزاری این جلسات فرصتی است تا مدیران از نزدیک در جریان مسائل و چالش‌های استان قرار گرفته و هماهنگی‌های لازم برای پیگیری امور انجام شود.

فرماندار رودسر بااشاره به ضرورت حضور مدیران در برنامه‌های اجتماعی و تعامل بیشتر با مردم افزود: حضور در چنین برنامه‌هایی موجب تقویت ارتباط با جامعه و آگاهی بیشتر از مطالبات و دغدغه‌های مردم خواهد شد.

داداشی نیاکی با اشاره به پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی به مردم گفت :در شرایط فعلی هیچ اداره ای نباید کار مردم را متوقف و با مدیریت صحیح وافزایش بهره وری روند خدمات رسانی را تسهیل کنند.

وی با تأکید بر تسریع در روند ارائه خدمات اداری به شهروندان گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید با برنامه‌ریزی مناسب و مدیریت صحیح، فرآیند پاسخگویی به مردم را کوتاه‌تر کرده و از ایجاد وقفه در ارائه خدمات جلوگیری کنند.

داداشی نیاکی همچنین بر لزوم نظارت بر بازار و حفظ نظم اقتصادی تأکید کرد و افزود: همه دستگاه‌های مرتبط باید با دقت بیشتری وضعیت بازار را رصد کنند تا از بروز بی‌نظمی و افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها جلوگیری شود.

وی با اشاره به موضوع بهره‌وری در نظام اداری نیز تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین راهکارهای پیشرفت، افزایش بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی است و مدیران باید با استفاده از ظرفیت‌های موجود، عملکرد مجموعه‌های خود را ارتقا دهند.

فرماندار رودسر در ادامه بر اهمیت استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و دارایی‌های دولتی تأکید کرد و گفت: موضوع مولدسازی و بهره‌برداری مناسب از املاک و امکانات بلااستفاده در دستگاه‌های اجرایی باید با جدیت دنبال شود تا این ظرفیت‌ها در مسیر توسعه و خدمت به مردم قرار گیرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری گیلان و شهرستان رودسر خاطرنشان کرد: با برنامه‌ریزی مناسب و استفاده از ظرفیت‌های موجود می‌توان در حوزه گردشگری اقدامات مؤثری انجام داد و از این فرصت برای توسعه اقتصادی منطقه بهره برد.

فرماندار رودسر همچنین بر ضرورت برگزاری منظم جلسات داخلی در دستگاه‌ها و انتقال مباحث و تصمیمات شورای اداری به کارکنان تأکید کرد و گفت: مدیران باید با برگزاری جلسات درون‌سازمانی، موضوعاتی همچون بهره‌وری، پاسخگویی و ارتقای کیفیت خدمات را در مجموعه‌های خود پیگیری کنند.