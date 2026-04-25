۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۳۰

داداشی : خدمت‌رسانی به مردم نباید تحت هیچ شرایطی متوقف شود 

 رودسر- فرماندار  رودسر با تأکید بر ضرورت پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی به مردم گفت: در شرایط فعلی، هیچ اداره‌ای نباید کار مردم را متوقف کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین داداشی نیاکی ظهر شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان با قدردانی از تلاش مدیران دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: برگزاری این جلسات فرصتی است تا مدیران از نزدیک در جریان مسائل و چالش‌های استان قرار گرفته و هماهنگی‌های لازم برای پیگیری امور انجام شود.

فرماندار رودسر بااشاره به ضرورت حضور مدیران در برنامه‌های اجتماعی و تعامل بیشتر با مردم افزود: حضور در چنین برنامه‌هایی موجب تقویت ارتباط با جامعه و آگاهی بیشتر از مطالبات و دغدغه‌های مردم خواهد شد.
داداشی نیاکی با اشاره به پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی به مردم گفت :در شرایط فعلی هیچ اداره ای نباید کار مردم را متوقف و با مدیریت صحیح وافزایش بهره وری روند خدمات رسانی را تسهیل کنند.

وی با تأکید بر تسریع در روند ارائه خدمات اداری به شهروندان گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید با برنامه‌ریزی مناسب و مدیریت صحیح، فرآیند پاسخگویی به مردم را کوتاه‌تر کرده و از ایجاد وقفه در ارائه خدمات جلوگیری کنند.

داداشی نیاکی همچنین بر لزوم نظارت بر بازار و حفظ نظم اقتصادی تأکید کرد و افزود: همه دستگاه‌های مرتبط باید با دقت بیشتری وضعیت بازار را رصد کنند تا از بروز بی‌نظمی و افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها جلوگیری شود.

وی با اشاره به موضوع بهره‌وری در نظام اداری نیز تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین راهکارهای پیشرفت، افزایش بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی است و مدیران باید با استفاده از ظرفیت‌های موجود، عملکرد مجموعه‌های خود را ارتقا دهند.

فرماندار رودسر در ادامه بر اهمیت استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و دارایی‌های دولتی تأکید کرد و گفت: موضوع مولدسازی و بهره‌برداری مناسب از املاک و امکانات بلااستفاده در دستگاه‌های اجرایی باید با جدیت دنبال شود تا این ظرفیت‌ها در مسیر توسعه و خدمت به مردم قرار گیرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری گیلان و شهرستان رودسر خاطرنشان کرد: با برنامه‌ریزی مناسب و استفاده از ظرفیت‌های موجود می‌توان در حوزه گردشگری اقدامات مؤثری انجام داد و از این فرصت برای توسعه اقتصادی منطقه بهره برد.

فرماندار رودسر همچنین بر ضرورت برگزاری منظم جلسات داخلی در دستگاه‌ها و انتقال مباحث و تصمیمات شورای اداری به کارکنان تأکید کرد و گفت: مدیران باید با برگزاری جلسات درون‌سازمانی، موضوعاتی همچون بهره‌وری، پاسخگویی و ارتقای کیفیت خدمات را در مجموعه‌های خود پیگیری کنند.

