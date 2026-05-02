به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین حسن‌زاده، امروز شنبه در رأس هیئتی متشکل از معاونت توسعه، معاون نظارت و پایش و رئیس اداره پایش این اداره‌کل، در سفری عملیاتی به شهرستان عجب‌شیر، وضعیت آلایندگی واحدهای بزرگ صنعتی در شهرک صنعتی این منطقه را مورد بررسی میدانی قرار داد.

در این پایش میدانی که با هدف بررسی دقیق میزان پایبندی صنایع سنگین به «قانون هوای پاک» انجام شد، تیم کارشناسی محیط‌زیست از نزدیک فرآیندهای تولید، خروجی دیگ‌های ذوب و عملکرد دودکش‌های واحدهای فولادی را مورد سنجش قرار دادند. در جریان این بازدید، تخطی برخی از این واحدها از حدود مجاز آلایندگی محرز گردید که بلافاصله با دستور مدیرکل، اخطارهای کتبی و ضرب‌الاجل‌های قانونی جهت اصلاح روند فعالیت به مدیران این مجموعه‌ها ابلاغ شد.

توسعه نباید به قیمت سلامت مردم باشد

محمدحسین حسن‌زاده در حاشیه این بازدید با تأکید بر اینکه سلامت شهروندان خط قرمز سازمان محیط‌زیست است، اظهار داشت: توسعه صنعتی و اقتصادی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است، اما این روند هرگز نباید به قیمت تنگی نفس مردم و تخریب جبران‌ناپذیر زیست‌بوم منطقه تمام شود.

وی با بیان اینکه صنایع آلاینده باید مسئولیت اجتماعی و قانونی خود را بپذیرند، افزود: واحدهای فولادی مستقر در منطقه موظفند در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به به‌روزرسانی سیستم‌های فیلتراسیون و استقرار تجهیزات نوین کنترلی برای مهار آلاینده‌های گازی و ذرات معلق اقدام کنند. در غیر این صورت، اداره‌کل محیط‌زیست استان بدون هیچ‌گونه اغماضی، از تمامی ابزارهای بازدارنده قانونی، از جمله درج در لیست صنایع آلاینده و پیگیری قضایی جهت توقف فعالیت، استفاده خواهد کرد.

رصد شبانه‌روزی فعالیت صنایع

در پایان این سفر عملیاتی، مقرر شد تیم‌های کارشناسی پایش به صورت مستمر و در ساعات مختلف شبانه‌روز، روند اصلاحات فنی در این واحدها را رصد کنند. همچنین مدیریت واحدهای صنعتی مکلف شدند گزارش پیشرفت نوسازی سیستم‌های فیلتراسیون خود را به صورت دوره‌ای به مرکز استان ارسال نمایند تا در صورت عدم پایبندی به تعهدات، تصمیمات نهایی و قاطع در خصوص ادامه فعالیت آن‌ها اتخاذ شود.