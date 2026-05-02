استاندار خوزستان: تخریب آثار تاریخی در هیچ جنگی پذیرفته نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده عصر امروز شنبه در بازدید از بنای تاریخی چغازنبیل اظهار کرد: دشمن فقط به اهداف نظامی بسنده نکرد و برخی از آثار تاریخی ما را در گوشه و کنار کشور مورد تعرض قرار داد. این اقدام در هیچ جنگی پذیرفته نیست.

استاندار خوزستان افزود: این میراث فقط متعلق به ایرانیان نیست، یک میراث جهانی است که قدمت آن به سه هزار و ۲۰۰ سال پیش و بیشتر می‌رسد و نشان‌دهنده خلاقیت، ابتکار و مهندسی دقیق در آن زمان است. ماندگاری مصالح و ترکیب آن‌ها نشان می‌دهد چه دقتی در ساخت و طراحی این بنا به کار رفته است.

موالی‌زاده با اشاره به حملات جنگ تحمیلی سوم گفت: متأسفانه در جریان جنگ، رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به برخی از مراکز تاریخی و باستانی ما حمله کردند و آسیب‌هایی به آن‌ها وارد ساختند. یکی از اولویت‌های اصلی ما حفاظت از این آثار و پاسداشت ارزش آن‌هاست زیرا این بناها یادگار پیشینیان ما هستند که با دانش خود چنین مراکزی را در این نقطه بنا نهادند.

وی تأکید کرد: ما باید این پیام را به دنیا بدهیم که آثار تاریخی باید حفظ و حراست شوند و هرگونه تعرض به آن‌ها محکوم است. اساساً این کار در هیچ جنگی و نبردی پذیرفته نیست. ما در این جنگ حتی دیدیم که صهیونیست‌ها به مرکز عبادت یهودیان، مساجد، حسینیه‌ها و امامزاده‌ها نیز حمله کردند، در حالی که این مراکز مورد احترام مردم و دارای ارزش خاصی هستند.

استاندار خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ظرفیت گردشگری چغازنبیل اظهار کرد: این اثر ثبت‌ جهانی شده از ارزش خاصی برخوردار است. پیش از این، گردشگری در اطراف این منطقه رونق خوبی داشت و درآمدزایی مناسبی برای اهالی منطقه ایجاد کرده بود. ما باید تلاش کنیم این اتفاق دوباره بیفتد و بازدید از این بنای تاریخی که علاقمندان زیادی دارد، مورد توجه قرار گیرد تا اقتصاد گردشگری که می‌تواند به معیشت مردم کمک کند، بار دیگر رونق یابد.

موالی‌زاده با اشاره به پیشینه کهن منطقه افزود: تاریخ چغازنبیل به دوره تمدن ایلامیان بازمی‌گردد. ما در شوش یک تمدن هفت‌هزار ساله داریم که بسیار قابل توجه است. شما در کمتر نقطه‌ای در دنیا می‌بینید که یک تمدن هفت‌هزار ساله وجود داشته باشد. گستره این منطقه یک منطقه تاریخی و باستانی است و به نظر من هر قدر حفاری بیشتری صورت بگیرد، به آثار جدیدتری خواهند رسید.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم این مراکز به‌طور جدی از سوی همه بخش‌های مرتبط مورد توجه قرار گیرند و مردم ما که علاقمند به دیدن این آثار هستند، بتوانند در فضایی امن از این گنجینه‌های تاریخی بازدید کنند.