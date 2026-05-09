  1. استانها
  2. خوزستان
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۱۹

مدرسه ۱۲ کلاسه شهدای مدافع حرم در روستای قلعه‌چنان کارون افتتاح شد

مدرسه ۱۲ کلاسه شهدای مدافع حرم در روستای قلعه‌چنان کارون افتتاح شد

اهواز ـ استاندار خوزستان با حضور در شهرستان کارون، مدرسه ۱۲ کلاسه شهدای مدافع حرم را در روستای قلعه‌چنان افتتاح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده پیش از ظهر امروز شنبه در آیین افتتاح مدرسه ۱۲ کلاسه شهدای مدافع حرم در روستای قلعه‌چنان شهرستان کارون گفت: از همه کسانی که خشتی بر خشت نهادند و همراهی کردند، صمیمانه تشکر می‌کنم.

موالی‌زاده تصریح کرد: این منطقه، منطقه محرومی است. هرقدر بتوانیم امکانات بیشتری در زمینه‌های مختلف در اینجا ایجاد کنیم، به رشد و توسعه متوازن کمک بیشتری کرده‌ایم.

این مدرسه در زمینی به مساحت دو هزار و ۲۰۰ مترمربع و با زیربنای یک هزار و ۴۲۰ مترمربع احداث شده است. منابع مالی این پروژه از محل اعتبارات استانی و با مشارکت خیران تأمین شده است.

کد مطلب 6824500

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها