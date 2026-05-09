به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده پیش از ظهر امروز شنبه در آیین افتتاح مدرسه ۱۲ کلاسه شهدای مدافع حرم در روستای قلعه‌چنان شهرستان کارون گفت: از همه کسانی که خشتی بر خشت نهادند و همراهی کردند، صمیمانه تشکر می‌کنم.

موالی‌زاده تصریح کرد: این منطقه، منطقه محرومی است. هرقدر بتوانیم امکانات بیشتری در زمینه‌های مختلف در اینجا ایجاد کنیم، به رشد و توسعه متوازن کمک بیشتری کرده‌ایم.

این مدرسه در زمینی به مساحت دو هزار و ۲۰۰ مترمربع و با زیربنای یک هزار و ۴۲۰ مترمربع احداث شده است. منابع مالی این پروژه از محل اعتبارات استانی و با مشارکت خیران تأمین شده است.