معصومه صفری اوریمی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وسعت هشت هزار و ۶۸۹ هکتاری اراضی شالیزاری قائم‌شهر اعلام کرد: از مجموع سطح کشت شده، سه هزار و ۱۶۷ هکتار به کشت ارقام محلی مانند طارم و ۴۲۰ هکتار به کشت ارقام پرمحصولی همچون ندا و شیرودی اختصاص یافته است.

وی افزود: امسال سه هزار و ۱۶۹ هکتار از سطح کشت به صورت مکانیزه و ۴۱۸ هکتار به روش سنتی انجام شده و توسعه کشت مکانیزه نقش مهمی در کاهش هزینه‌ها، صرفه‌جویی در زمان و افزایش راندمان تولید دارد.

صفری اوریمی به نقش بانک‌های نشاء در تسهیل عملیات کشت اشاره و تصریح کرد: در شهرستان قائم‌شهر ۲۲ واحد بانک نشاء فعال هستند که خدمات لازم برای تولید نشاء سالم و یکنواخت را به کشاورزان ارائه می‌کنند.

وی همچنین گفت: امسال ۵ تن بذر گواهی‌شده رقم طارم مازند و ۴.۷ تن بذر گواهی‌شده ارقام پرمحصول ندا و شیرودی بین بهره‌برداران توزیع شده و سایر کشاورزان نیز از بذور خودمصرفی موجود استفاده کرده‌اند.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی قائم‌شهر در ادامه به انجام ۲۰ آزمون خاک در اراضی شالیزاری اشاره کرد و افزود: این اقدام به کشاورزان کمک می‌کند تا کوددهی دقیق‌تری داشته باشند و ضمن افزایش بهره‌وری، از مصرف بی‌رویه کودهای شیمیایی جلوگیری شود.

وی در پایان تأکید کرد: مدیریت جهاد کشاورزی قائم‌شهر با تداوم خدمات آموزشی، ترویجی و فنی، از کشاورزان در تمام مراحل کشت تا برداشت محصول حمایت خواهد کرد تا تولیدی پایدار و باکیفیت در شالیزارهای شهرستان تضمین شود.