به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان شامگاه شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش و آیین تجلیل از فرهنگیان و معلمان نمونه به مناسبت هفته معلم در سالن اجتماعات دبیرستان متوسطه دوم محمد رسول الله (ص) سمنان به لزوم توسعه فضاهای آموزشی تاکید کرد و افزود: این مهم با مشارکت خیران، دستگاه های اجرایی و مدیریت شهری رخ می‌دهد.

وی ارتقا سرانه‌های آموزشی از مهم ترین نیازهای شهرستان سمنان برشمرد و تصریح کرد: برخی مدارس با تراکم بالای جمعیت دانش آموزی مواجه هستند و همین گواهی بر ضرورت توسعه فضاهای آموزشی است.

فرماندار سمنان با اشاره به اینکه برخی فضاهای آموزشی شهرستان نیز فرسوده هستند، اضافه کرد: نوسازی و بازسازی این مدارس نیازمند تامین اعتبار است که در دستور کار قرار دارد.

صمیمیان با اشاره به اینکه شش پروژه مدرسه سازی برای سمنان در حال ساخت است، اظهار داشت: این طرح‌ها طبق برآوردها تا آغاز سال تحصیلی جدید به بهره برداری می رسند.

وی از آغاز عملیات اجرایی مدرسه حیات طیبه طی سال جاری با ظرفیت ۳۶ کلاس درس در سمنان خبر داد و افزود: این مدرسه امکان تحصیل هزار دانش آموز را فراهم می کند که ساخت و افتتاح آن در ارتقا زیر ساخت‌های آموزشی سمنان اثر گذار است.