تخصیص ۶۰ میلیارد تومان برای نوسازی مدارس شهرستان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان شامگاه یکشنبه در گردهمایی توانمندسازی مدیران مدارس سمنان در محل سالن همایشهای این اداره، آموزش و پرورش را زیربنای توسعه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و عمرانی دانست و از اختصاص اعتبارات ویژه برای نوسازی مدارس، احداث فضاهای آموزشی جدید و توجه به عدالت آموزشی خبر داد.
وی با تأکید بر نقش بنیادین آموزش و پرورش در همه بخشها گفت: دانشآموزان پایههای اصلی و بنیادی حوزه اجتماعی محسوب میشوند و توجه به مباحث مرتبط با آموزش و پرورش اولویت اصلی ما در سطح شهرستان است.
فرماندار سمنان افزود: یکششم اعتبارات شهرستان به حوزه آموزش و پرورش اختصاص یافته که با این احتساب ۶۰ میلیارد تومان برای نوسازی مدارس در نظر گرفته شده است.
به گفته صمیمیان، در استان ۲۶۶ کلاس با بیش از ۳۵ دانشآموز وجود دارد که ۱۳۸ کلاس متعلق به شهرستان سمنان است و این موضوع نشاندهنده تراکم بالای دانشآموزی است.
فرماندار سمنان با اشاره به افزایش ثبتنام پایه اول در این شهرستان گفت: این موضوع نشاندهنده مهاجرپذیری بالای سمنان است، متأسفانه بیشترین مدارس تخریبی نیز در این شهرستان وجود دارد که نیازمند توجه جدی است.
وی از احداث ۲۰ مدرسه درس جدید برای توسعه عدالت آموزشی در سطح شهرستان و بهرهبرداری از شش مدرسه در سال تحصیلی جاری خبر داد و افزود: برای ۱۲ مدرسه نیز موضوع ماده ۲۳ در حال پیگیری و تخصیص اعتبار است.
صمیمیان با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت خیرین در نوسازی و احداث مدارس جدید اظهار داشت: ۵ مدرسه ویژه مساکن نهضت ملی مسکن با حضور وزیر آموزش و پرورش کلنگزنی شده است.
وی همچنین به موضوعات فرهنگی و اجتماعی پرداخت و گفت: زبان سمنانی متأسفانه در حال فراموشی است و در سال جاری تدریس این زبان از پایههای اول تا ششم در دستور کار قرار دارد.
به گفته فرماندار سمنان، موضوع جابهجایی و ایابوذهاب دانشآموزان نیز طبق آئیننامه در حال پیگیری است و نیازی به ورود مستقیم مدارس ندارد.
صمیمیان در بخش دیگری از سخنان خود به دومین کنگره بزرگداشت سه هزار شهید استان اشاره کرد و گفت: این کنگره از ۳۱ شهریور تا ۵ مهر برگزار میشود و لازم است بستر مناسب برای حضور دانشآموزان در نمایشگاه و مراسم فراهم شود.
وی با اشاره به برگزاری انتخابات پیش رو، رقابت، سلامت، امنیت و مشارکت را چهار اصل اصلی دانست و افزود: مدیران مدارس و مسئولان آموزش و پرورش باید اصل بیطرفی را رعایت کنند تا انشاءالله با مشارکت حداکثری مردم، انتخاباتی پرشور و سالم رقم بخورد و منتخبان برای توسعه شهر، شهرستان و روستاها مفید واقع شوند.
