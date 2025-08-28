آیین کلنگ زنی ۵ باب مدرسه در سمنان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین کلنگ‌زنی پنج باب مدرسه ۱۲ کلاسه در سایت‌های نهضت ملی مسکن استان سمنان با حضور وزیر آموزش و پرورش کابینه چهاردهم و به صورت متمرکز در شهرک روزیه سمنان مقارن با هفته دولت برگزار شد.

این طرح‌ها با مشارکت وزارت راه و شهرسازی در راستای نهضت ملی توسعه عدالت و فضاهای آموزشی و پرورشی کشور ساخته خواهد شد.

در این آئین، عباس گلرو نماینده مردم سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی، محمدجواد کولیوند استاندار، قاسم شریفی مدیرکل آموزش و پرورش، مهدی صمیمیان فرماندار شهرستان و جمعی از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی و اعضای شورای معاونین آموزش و پرورش استان حضور داشتند.

علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش قرار است لحظاتی دیگر در اجلاسیه نماز دانش آموزی کشور در مجتمع کلاهدوز مهدیشهر شرکت کند.