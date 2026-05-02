فعالیت های دریایی در مازندران ممنوع است

به گزارش خبرگزاری مهر، هواشناسی مازندران با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرد که دریای خزر به دلیل وزش باد نسبتاً شدید، مواج خواهد بود و فعالیتهای دریایی در این مدت(از اوایل وقت یکشنبه تا اواخر وقت دوشنبه) مناسب نیست.
بر اساس پیشبینی این سازمان، سامانه ناپایدار جوی علاوه بر مناطق ساحلی، بخشهایی دور از ساحل را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
همچنین سرعت وزش باد در مناطق نزدیک ساحل تا ۹ و در مناطق فراساحل تا ۱۲ متر بر ثانیه خواهد رسید که باعث شکلگیری امواج یک تا ۱.۶ متری در سواحل و ۱.۲ تا ۱.۹ متری در فراساحل میشود.
هواشناسی مازندران ضمن هشدار نسبت به خطرات احتمالی، از غرق شدن قایقها و شناورهای گردشگری و صیادی، اختلال در فعالیت صیادان پره، مشکلات ورود و خروج شناورها به حوضچه بنادر و اختلال در تردد شناورهای بزرگ به عنوان پیامدهای این سامانه نام برد.
هواشناسی توصیه کرد: مراقبت کامل در تردد شناورهای بزرگ و خودداری از هرگونه فعالیت گردشگری، قایقرانی و صیادی ضروری است.
