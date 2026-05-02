حسن امیری در گفتگو با خبرنگار مهر، به تشریح جزئیات حادثه تلخ درگیری متخلفان سد جامیشان با محیط‌بان محیط زیست پرداخت و گفت: همکاران ما در یگان حفاظت پس از دریافت گزارش مبنی بر انجام صید غیرمجاز در محدوده سد جامیشان، بلافاصله و بدون فوت وقت به محل اعزام شدند و در لحظه ورود به صحنه، با تخلف آشکار صیادان غیرمجاز روبرو شدند.

وی افزود: پس از مشاهده صیادان متخلف، محیط‌بانان طبق ضوابط، ابتدا تذکر لسانی لازم را به آنها دادند و سپس مقتدرانه وارد عمل شده و اقدام به جمع‌آوری ادوات و تجهیزات صید غیرمجاز نمودند. همچنین مأموران یگان حفاظت، بیش از صد قطعه ماهی که به صورت غیرقانونی صید شده بود را کشف و ضبط کردند.

رئیس اداره محیط زیست سنقر وکلیایی با اشاره به نقطه اوج خشونت در این درگیری بیان داشت: در حین انجام وظیفه، صیادان متخلف با محیط‌بان فداکار «بنی بیات» درگیر شدند. متأسفانه در این حین، یکی از مهاجمان با چوب‌دستی به محیط‌بان بیات حمله‌ور شد و ضربه سنگینی را به ناحیه گیجگاه سمت راست وی وارد کرد.

امیری ادامه داد: مهاجم پس از این ضربه اول، وحشیانه به ضرب و شتم ادامه داد و چندین ضربه متوالی دیگر به صورت محیط‌بان وارد کرد که منجر به آسیب دیدگی شدید و خونریزی وی از ناحیه بینی و گوش شد. مهاجمان پس از وارد کردن مصدومیت شدید به محیط‌بان، با استفاده از یک خودرو سواری به سرعت از صحنه متواری شدند.

تعقیب قانونی و اقدامات فوری پس از درگیری

رئیس اداره محیط زیست شهرستان سنقر وکلیایی در ادامه به اقدامات پس از حادثه اشاره کرد و گفت: پس از وقوع این درگیری و اطلاع از فرار متخلفین از صحنه، بلافاصله و با قید فوریت هماهنگی‌های لازم با دادستانی محترم شهرستان سنقر وکلیایی انجام گرفت.

امیری در خصوص نتایج تعقیب قضایی گفت: در نتیجه این هماهنگی سریع، خودروی متعلق به متخلفان شناسایی و توقیف شد. اما متأسفانه، علی‌رغم توقیف سریع خودرو، ضاربین پیش از رسیدن نیروهای انتظامی و محیط زیست به محل توقیف، موفق شده بودند از صحنه فرار کنند.

وی با اشاره به وضعیت سلامت محیط‌بان مجروح افزود: محیط‌بان بنی بیات پس از حادثه، بلافاصله به بیمارستان منتقل شد و تحت درمان پزشکی قرار گرفت. در حال حاضر نیز روند بهبودی وی توسط اداره شهرستان و کل استان در حال پیگیری است.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان سنقر وکلیایی بار دیگر ضمن محکوم کردن این اقدام غیرانسانی و خشونت‌بار، بر قاطعیت در پیگیری پرونده تأکید کرد و گفت: پرونده این حادثه تلخ در مراجع قانونی با فوریت و جدیت در حال بررسی است. ما اطمینان داریم که قوه قضاییه با قاطعیت و طبق قانون، با این افراد که با بی‌شرمی جان محیط‌بانان را تهدید کرده‌اند، برخورد قاطع خواهد کرد و متخلفین به سزای اعمال خود خواهند رسید.