مأمور منابع طبیعی آوج هدف ضرب و شتم دامدار متخلف قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی ورود غیرمجاز دام به عرصههای مرتعی شهرستان آوج، یکی از مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی این شهرستان توسط یک دامدار متخلف مورد ضرب و شتم قرار گرفت.
این حادثه در جریان گشتزنی قانونی مأمور یگان حفاظت منابع طبیعی رخ داد. مامور پس از مشاهده ورود غیرمجاز دام به مرتع، به دامدار متخلف تذکر داده و خواستار خروج دامها از منطقه شد. اما دامدار به جای تمکین قانونی، با رفتار خشونتآمیز به مامور حمله کرده و او را مضروب نمود.
مامور آسیبدیده بلافاصله جهت مداوا به مراکز درمانی منتقل شده و طبق آخرین گزارشها، وضعیت عمومی وی مساعد و رضایتبخش گزارش شده است.
آزیتا اسدی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین، از بدو وقوع حادثه پیگیر وضعیت درمانی همکار خود بوده و با حضور در شهرستان آوج، از نزدیک با ایشان ملاقات و دلجویی کرد.
اسدی ضمن محکوم کردن شدید این رفتار غیرقانونی و تعرض به مأمور دولتی در حین انجام وظیفه، اظهار داشت: حفاظت از انفال و عرصههای ملی، وظیفهای قانونی و حاکمیتی است و هرگونه تعرض به مأموران خدوم در حین انجام مأموریت، طبق قوانین بالادستی با قاطعیت تمام پیگیری و با متخلفان برخورد خواهد شد.
وی همچنین بر لزوم تقویت گشتهای حفاظتی و افزایش اقدامات بازدارنده در مناطق حساس و در معرض تخریب تأکید کرد تا از تکرار چنین حوادثی جلوگیری شود.
نظر شما