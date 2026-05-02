فرماندار تنگستان: اتحاد و همدلی عامل سربلندی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر شنبه در نشست با اعضای شوراهای اسلامی روستا های بخش مرکزی به مناسبت روز شوراها

در ابتدای این نشست، فرماندار ضمن تبریک روز شوراها و گرامی‌داشت تلاش‌های اعضای شوراهای اسلامی، شوراها را حلقه پیوند میان مردم و دولت دانست و افزود: امروز در سراسر کشور، اتحاد و همدلی ارزشمندی شکل گرفته است؛ اتحادی که موجب شده در سخت‌ترین شرایط و در دوران جنگ و فشارهای دشمنان، ملت ایران با سرافرازی و عزت بیرون آید.

سلیمانی با تأکید بر اینکه ایران اسلامی زیر سایه رهبری و با اتکا به ایمان مردم توانسته مقتدرانه در برابر کشورهای متجاوز بایستد، خاطرنشان کرد: رمز پیروزی و تداوم اقتدار ملی، همین اتحاد و انسجام مردمی است، در کشور ما، مردم محور همه تصمیمات و برنامه‌ها هستند و بدون مردم هیچ موضوعی شکل نمی‌گیرد.

فرماندار تنگستان در ادامه خطاب به اعضای شوراها اظهار کرد: شما شوراها به‌عنوان معتمدان و خدمت‌گزاران مردم، نقش بسزایی در اداره بهتر روستاها دارید و دغدغه‌مندی و پیگیری‌های شما برای توسعه و رفع مشکلات، شایسته تقدیر است و ما قدردان این زحمات هستیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع انتخابات گفت: ما آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات را داشتیم، هرچند زمان آن به مقطع دیگری موکول شد، اما همچنان آمادگی کامل در همه بخش‌ها وجود دارد.

سلیمانی درباره برنامه‌های توسعه‌ای شهرستان نیز تأکید کرد: رویکرد ما تمرکز بر تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و تخصیص اعتبار به طرح‌های بزرگ و موثر است و پروژه‌های کلان شهرستان با نگاه اولویت‌محور بررسی می‌شود تا شاهد جهش در روند توسعه عمرانی شهرستان تنگستان باشیم.



در پایان این نشست، از اعضای شوراهای اسلامی روستا ها به‌پاس خدمات ارزنده در حوزه‌ فعالیت‌های عمرانی و اجتماعی با اهدای لوح سپاس تقدیر به عمل آمد.