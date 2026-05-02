حجت الاسلام قمی: تهدیدهای ترامپ مردم ما را متحدتر و متعهدتر کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با انتشار پیامی در واکنش به تهدیدها و کلافگی دشمنان در مقابل ایستادگی و مقاومت ایران و ایرانی گفت: داشتن نعمتی چون این مردم قوی و وفادار که با کوهی از مشکلات در برابر بیگانه یگ دل و شجاع مانده‌اند؛ تبدیل به عقده و حسرتی برای ترامپ شده است. همه‌ی حرص و کلافگی آن ملعون از همین است.

وی افزود: عقل آن هوس پرست به قدرت ایمان و باورهای این مردم قد نمی‌دهد. نمیفهمد که تهدیدهایش ایرانی‌ها را مردد نمی‌کند و نمی‌ترساند بلکه ما را متحدتر و متعهدتر می‌کند.