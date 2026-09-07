به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین طاهری آکردی بعدازظهر دوشنبه در جریان سفر به کردستان و در دیدار با امام جمعه سنندج با اشاره به جایگاه ویژه این استان در موضوع وحدت، اظهار کرد: مردم کردستان همواره در صحنه‌های مختلف پای انقلاب و ایران ایستاده‌اند و تلاش‌های آنان برای حفظ انسجام و امنیت کشور قابل تقدیر است.

وی ضمن تبریک میلاد پیامبر گرامی اسلام (ص) و هفته وحدت، حادثه تلخ روزهای اخیر و جان‌باختن جمعی از هموطنان را تسلیت گفت و افزود: مرگ هر انسانی دردناک است و برای جان‌باختگان این حادثه از خداوند متعال طلب آمرزش و برای خانواده‌های آنان صبر مسئلت داریم.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور با قدردانی از مواضع امام جمعه سنندج در حمایت از وحدت و انسجام اجتماعی، گفت: جامعه ایران قرن‌هاست با وجود تفاوت‌های قومی و مذهبی در کنار یکدیگر و بر محور خداوند، پیامبر، قرآن و ارزش‌های دینی زندگی کرده است.

طاهری آکردی افزود: امروز دشمن تلاش می‌کند به بهانه‌های مختلف، از مسائل سیاسی و اقتصادی گرفته تا موضوعات اجتماعی، قومی و مذهبی، میان مردم شکاف ایجاد کند و طبیعی است که در استان‌هایی مانند کردستان این تلاش‌ها با حساسیت بیشتری دنبال شود.

وی با اشاره به تنوع قومی و مذهبی کردستان ادامه داد: این ویژگی موجب می‌شود مسئولیت مدیران و فعالان فرهنگی و دینی برای حفظ تعادل و تقویت وحدت در استان سنگین‌تر باشد و برنامه‌ریزی‌ها نیز باید با دقت بیشتری انجام شود.

علما در خط مقدم مقابله با اختلاف‌افکنی

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور با تأکید بر نقش علما در تقویت وحدت، اظهار کرد: علمای شیعه و اهل سنت باید در کنار یکدیگر برای حفظ انسجام جامعه تلاش کنند و مجموعه‌های مرتبط با ستاد امر به معروف نیز باید در همین مسیر حرکت کنند.

وی تصریح کرد: هیچ سخن یا اقدامی که زمینه دو دستگی و نفاق را در جامعه ایجاد کند، نباید مورد حمایت قرار گیرد؛ چراکه حفظ انسجام ملی خود یکی از مهم‌ترین مصادیق معروف در جامعه است.

طاهری آکردی با اشاره به شرایط سیاسی و اجتماعی کشور و تجربه جنگ‌های اخیر، خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی بیش از هر زمان دیگری به آرامش، همدلی و انسجام نیاز داریم و اختلاف‌افکنی، فارغ از اینکه با پوشش سیاسی، اقتصادی یا مذهبی مطرح شود، به نفع جامعه و کشور نیست.

وی در ادامه با اشاره به سیره پیامبر اکرم (ص)، گفت: پیامبر اسلام پس از ورود به مدینه، یکی از نخستین اقدامات خود را بر ایجاد وحدت میان گروه‌های مختلف جامعه متمرکز کرد و پیوند میان اوس و خزرج و همچنین مهاجران و انصار، نمونه‌ای روشن از این رویکرد است.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور افزود: امروز نیز باید از همین الگو برای تقویت همبستگی اجتماعی استفاده کرد و اجازه نداد اختلافات قومی، مذهبی، سیاسی یا اقتصادی به عاملی برای فاصله گرفتن مردم از یکدیگر تبدیل شود.

وی با قدردانی مجدد از تلاش‌های امام جمعه سنندج در مسیر وحدت، گفت: کسانی که برای حفظ انسجام جامعه تلاش می‌کنند، ممکن است با فشار، تهمت و تخریب مواجه شوند، اما ایستادگی در این مسیر دارای ارزش و اجر مضاعف است.

طاهری آکردی در پایان تأکید کرد: ستاد امر به معروف و نهی از منکر کردستان نیز باید با توجه به شرایط خاص استان و تنوع قومی و مذهبی آن، در مسیر تقویت وحدت و انسجام حرکت کند و در این زمینه همکاری و همراهی با علما و بزرگان دینی را در اولویت قرار دهد.