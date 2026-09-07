بررسی گزارش حسابرسی ۴ سازمان و شرکت شهرداری تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای اسلامی شهر تهران، علیرضا نادعلی، با اشاره به دستور جلسه آتی صحن شورا اظهار کرد: جلسه رسمی ششمین دوره شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش روز سه‌شنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ از ساعت ۸:۴۵ تا ۱۲ در محل تالار شورا برگزار خواهد شد.

وی افزود: در ابتدای این جلسه، گزارش حسابرس رسمی شورای اسلامی شهر تهران در خصوص سازمان نوسازی شهر تهران برای سال مالی ۱۴۰۴ و قرائت گزارش کمیسیون اصلی برنامه و بودجه بررسی خواهد شد.

نادعلی ادامه داد: همچنین گزارش حسابرس رسمی شورا درباره سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران برای سال مالی ۱۴۰۴ و گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در صحن شورا مطرح می‌شود.

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران گفت: در ادامه، گزارش حسابرس رسمی شورا در خصوص شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران برای سال مالی ۱۴۰۴ نیز مورد بررسی اعضای شورا قرار خواهد گرفت.

وی افزود: چهارمین گزارش حسابرسی مربوط به شرکت خاکریزآب برای سال مالی ۱۴۰۴ است که همراه با گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در دستور کار صحن قرار دارد. شرکت خاکریزآب از مجموعه‌های وابسته به حوزه فنی و عمرانی شهرداری تهران است.

نادعلی در ادامه با اشاره به بخش دیگری از دستور جلسه گفت: ۱۰ پلاک ثبتی نیز با استناد به قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و آیین‌نامه اجرایی مربوطه، از حیث باغ و غیرباغ بودن مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار خواهند گرفت.

وی در پایان تأکید کرد: بررسی گزارش‌های حسابرسی در کنار تعیین تکلیف پرونده‌های ثبتی، از جمله موضوعات مهم دستور کار شورا در این جلسه است و اعضای شورا گزارش‌های ارائه‌شده را بررسی و درباره موارد مطرح‌شده تصمیم‌گیری خواهند کرد.