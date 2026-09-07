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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۰۷

بررسی گزارش حسابرسی ۴ سازمان و شرکت شهرداری تهران

بررسی گزارش حسابرسی ۴ سازمان و شرکت شهرداری تهران

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران، از بررسی گزارش حسابرسی چهار مجموعه وابسته به شهرداری تهران و همچنین تعیین تکلیف ۱۰ پلاک ثبتی از حیث باغ و غیرباغ بودن در جلسه آتی صحن شورا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای اسلامی شهر تهران، علیرضا نادعلی، با اشاره به دستور جلسه آتی صحن شورا اظهار کرد: جلسه رسمی ششمین دوره شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش روز سه‌شنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ از ساعت ۸:۴۵ تا ۱۲ در محل تالار شورا برگزار خواهد شد.

وی افزود: در ابتدای این جلسه، گزارش حسابرس رسمی شورای اسلامی شهر تهران در خصوص سازمان نوسازی شهر تهران برای سال مالی ۱۴۰۴ و قرائت گزارش کمیسیون اصلی برنامه و بودجه بررسی خواهد شد.

نادعلی ادامه داد: همچنین گزارش حسابرس رسمی شورا درباره سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران برای سال مالی ۱۴۰۴ و گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در صحن شورا مطرح می‌شود.

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران گفت: در ادامه، گزارش حسابرس رسمی شورا در خصوص شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران برای سال مالی ۱۴۰۴ نیز مورد بررسی اعضای شورا قرار خواهد گرفت.

وی افزود: چهارمین گزارش حسابرسی مربوط به شرکت خاکریزآب برای سال مالی ۱۴۰۴ است که همراه با گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در دستور کار صحن قرار دارد. شرکت خاکریزآب از مجموعه‌های وابسته به حوزه فنی و عمرانی شهرداری تهران است.

نادعلی در ادامه با اشاره به بخش دیگری از دستور جلسه گفت: ۱۰ پلاک ثبتی نیز با استناد به قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و آیین‌نامه اجرایی مربوطه، از حیث باغ و غیرباغ بودن مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار خواهند گرفت.

وی در پایان تأکید کرد: بررسی گزارش‌های حسابرسی در کنار تعیین تکلیف پرونده‌های ثبتی، از جمله موضوعات مهم دستور کار شورا در این جلسه است و اعضای شورا گزارش‌های ارائه‌شده را بررسی و درباره موارد مطرح‌شده تصمیم‌گیری خواهند کرد.

کد مطلب 6940293
محدثه رمضانعلی

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