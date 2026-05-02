دستگیری اخلال گر ارزی در ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جمال سلمانی شامگاه شنبه درباره جزئیات این اظهار کرد: با توجه به حکم قضائی در نیابت صادره از شعبه جرائم اقتصادی تهران، فردی(خانم) به اتهام اخلال در نظام ارزی کشور، عدم ایفای تعهدات ارزی و مفاسد اقتصادی وایجاد شرکت صوری، و حضور وی دریکی از شهرستان های استان، شناسایی و دستگیری متهم در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی با اقدامات اطلاعاتی موفق شدند مخفیگاه متهم را شناسایی، و در یک عملیات دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی استان ایلام ادامه داد: در بررسی‌های مأموران انتظامی مشخص شد متهم با تشکیل شرکت صوری اقدام به اخذ بیش از ۶۶ میلیون یورو (معادل ۱۴ همت) ارز دولتی در راستای واردات و صادرات کرده ولی هیچکدام از تعهدات قانونی خود را انجام نداده است.

سردار سلمانی با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد تأکید کرد: پلیس ایلام با تمام توان خود در راستای مقابله با مفاسد اقتصادی و حفاظت از نظام ارزی کشور عمل می‌کند و از هیچ تلاش قانونی برای برخورد با اخلال‌گران اقتصادی فروگذار نخواهد کرد.