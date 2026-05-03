به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد: کارآگاهان پایگاه دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ، پس از یک عملیات پیچیده و تحقیقات میدانی گسترده، موفق به شناسایی و دستگیری یکی از جاعلان حرفه‌ای اسناد و مدارک دولتی شدند.

این فرد با طرح ادعای داشتن ارتباطات قوی در ارگان‌ها و سازمان های دولتی و ... ، اعتماد مالباختگان را جلب و در ازای رفع مشکلات ایشان به شیوه قانونی ، مبالغ چند صد میلیون تومانی از آن‌ها دریافت می‌کرد اما در ادامه یا متواری می‌شد یا با ارائه اسناد جعلی، قربانیان را فریب می‌داد و مالباختگان با اطمینان از قانونی بودن روند صدور اسناد و مدارک ارایه شده از سوی متهم ، نسبت به پیگیری امورات خود اقدام‌ اما در ادامه متوجه مجعول بودن اسناد و کذب بودن ادعای متهم می شدند.

در بازرسی از محل اختفای متهم، مقادیر قابل توجهی سند جعلی، مهر سازمان‌ها و نهادهای دولتی و دسته‌چک‌های فاقد اصالت کشف شد.

در بررسی سوابق متهم مشخص شد که وی از مجرمین سابقه دار و حرفه ای در زمینه جعل اسناد و مدارک بوده و آخرین بار توسط پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ دستگیر و روانه زندان شده است.

متهم در تحقیقات اولیه به بزه خود اعتراف کرده و روند شناسایی دیگر شکات و اقدامات مرتبط با پرونده همچنان ادامه دارد.

مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با تأکید بر اهمیت توجه شهروندان نسبت به مدارک و معاملات مالی خود، اعلام کرد که برخورد قاطع با جرایم جعل و کلاهبرداری در صدر اولویت پلیس قرار دارد.

پلیس هشدار داد: شهروندان باید پیش از هرگونه معامله یا ارائه مدارک به افراد ناشناس، از صحت مدارک و هویت آنان اطمینان حاصل کنند.