۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۴۸

برخورد دستگاه قضایی کیش با انتشار کلیپ ناهنجار در فضای مجازی

دادستان عمومی و انقلاب کیش اعلام کرد که در پی انتشار یک کلیپ ناهنجار در فضای مجازی، پرونده‌ای تشکیل شده و شناسایی و برخورد قانونی با عوامل تهیه و انتشار آن در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دادستان عمومی و انقلاب کیش در واکنش به گزارش خبرگزاری مهر با عنوان «ساحل سیمرغ یا خط آشوب فرهنگی؛ هنجارشکنی در تقابل با وحدت ملی» اعلام کرد: در پی انتشار یک کلیپ ناهنجار هوش مصنوعی در فضای مجازی، با دستور مقام قضایی پرونده‌ای در این زمینه تشکیل شده و شناسایی و برخورد قانونی با عوامل تهیه و انتشار آن در دستور کار قرار گرفته است.

پس از بررسی‌های فنی مشخص شد کلیپ منتشرشده تلفیقی از یک کلیپ اصلی و هوش مصنوعی است. تولید و انتشار چنین محتواهایی که با هنجارهای اجتماعی و قوانین کشور مغایرت دارد، با واکنش قاطع دستگاه قضایی مواجه خواهد شد.

افرادی که در تهیه و بهره‌برداری از این کلیپ نقش داشته‌اند تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

همچنین دستور پلمپ کافه‌ای که از این کلیپ استفاده تبلیغاتی کرده بود صادر شد؛ برخورد با هرگونه سوءاستفاده تبلیغاتی از محتواهای خلاف ضوابط و هنجارهای عمومی با جدیت دنبال می‌شود.

رصد فضای مجازی و برخورد با مصادیق تخلف با هدف صیانت از هنجارهای اجتماعی ادامه خواهد داشت.

    • پگاه IR ۱۵:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۳
      اشد مجازات بخصوص برای زنان با پوششهای نامناسب
    • IR ۱۶:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۳
      قوه قضاییه اشد مجازات خواستاریم نه کمتر
    • IR ۱۶:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۳
      پرروهای بی حیا.مجازات شون کنید لطفا مخصوصا زن ها
    • محسن IR ۱۷:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۳
      دوستان گفتن با زنان بی حجاب برخورد بشه که حرف درستی است ولی اول از همه باید با کسانی برخورد بشه که قانون عفاف حجاب رو اجرا نکردن
    • IR ۱۷:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۳
      همگی باید بازداشت و محاکمه توقیف اموال شلاق بخورند جریمه و سلب تابعیت شوند
    • ایرانی IR ۱۷:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۳
      مگه اینترنت دارن؟ احتمالا جزو خواص هستن.

