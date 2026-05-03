برخورد دستگاه قضایی کیش با انتشار کلیپ ناهنجار در فضای مجازی

به گزارش خبرگزاری مهر، دادستان عمومی و انقلاب کیش در واکنش به گزارش خبرگزاری مهر با عنوان «ساحل سیمرغ یا خط آشوب فرهنگی؛ هنجارشکنی در تقابل با وحدت ملی» اعلام کرد: در پی انتشار یک کلیپ ناهنجار هوش مصنوعی در فضای مجازی، با دستور مقام قضایی پروندهای در این زمینه تشکیل شده و شناسایی و برخورد قانونی با عوامل تهیه و انتشار آن در دستور کار قرار گرفته است.
پس از بررسیهای فنی مشخص شد کلیپ منتشرشده تلفیقی از یک کلیپ اصلی و هوش مصنوعی است. تولید و انتشار چنین محتواهایی که با هنجارهای اجتماعی و قوانین کشور مغایرت دارد، با واکنش قاطع دستگاه قضایی مواجه خواهد شد.
افرادی که در تهیه و بهرهبرداری از این کلیپ نقش داشتهاند تحت پیگرد قانونی قرار میگیرند.
همچنین دستور پلمپ کافهای که از این کلیپ استفاده تبلیغاتی کرده بود صادر شد؛ برخورد با هرگونه سوءاستفاده تبلیغاتی از محتواهای خلاف ضوابط و هنجارهای عمومی با جدیت دنبال میشود.
رصد فضای مجازی و برخورد با مصادیق تخلف با هدف صیانت از هنجارهای اجتماعی ادامه خواهد داشت.
