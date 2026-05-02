به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی شفیع خانی شنبه شب در جمع پرشور مردم شهر الوند با اشاره به نام‌گذاری هفته عقیدتی-سیاسی در سپاه پاسداران هم‌زمان با سالگرد شهادت شهید مطهری اظهار کرد: اگر امروز ملت ایران حق را تشخیص می‌دهد و از آن دفاع می‌کند و اگر تشخیص داده که باید در برابر استکبار جهانی ایستاد و مقاومت کرد، همه اینها را مدیون علمای ربانی و روحانیت مبارزی هستیم که جان خود را فدا کردند تا ذهن مردم بیدار شود؛ بزرگانی چون شهیدان مطهری، مفتح و بهشتی.

حجت‌الاسلام شفیع خانی «اخلاص» را گوهر مشترک امام راحل و استاد مطهری دانست و تصریح کرد: امام دین را احیا کرد و استاد شهید مطهری و سایر علمای مبارز، این احیا را تثبیت نمودند و به گوش ملت رساندند.

وی عنوان کرد: جان کلام بنیانگذار جمهوری اسلامی این بود که «انعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت»؛ تنها خدا را بپرستید و از طاغوت دوری کنید. شهید مطهری این دو هدف را تبیین و تفسیر کرد و فهم ملت نسبت به دین را عمیق ساخت.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه شهرستان البرز با برشمردن دستاوردهای این فهم عمیق در صحنه اجتماع گفت: امروز اگر آمریکا و استکبار جهانی به اهداف شوم خود نمی‌رسند، به واسطه همین فهم عمیق است که ملت ایران دوست را از دشمن بازشناخته است.

وی اضافه کرد: شهید مطهری، این فیلسوف شرق و غرب، با ندای رسای خود به ما نهیب زد که ای مردم! شمر زمان خودتان را بشناسید، یزید زمان خودتان را بشناسید. حضورهای پرشور مردم در خیابان‌ها و میادین طی دو ماه اخیر که خار چشم دشمنان شد، ثمره همین بصیرت است.

حجت الاسلام شفیع خانی با استناد به اعتراف دشمنان افزود: همین ترامپِ کفتارصفت می‌گوید ملت ایران تسلیم نمی‌شود. علت این تسلیم‌ناپذیری، همان باور عمیق به قدرت لایتناهی خداوند است؛ همان شعار «خدای خامنه‌ای زنده است» که شما در خیابان‌ها فریاد زدید. ترامپ فهمیده که با ترور شخصیت‌های دینی، ملی و فرماندهان ما نمی‌تواند به اهداف شوم خود برسد.

تلفیق ایدئولوژی و تکنولوژی میراث خامنه‌ای کبیر

وی در ادامه به نقش بی‌بدیل رهبر معظم انقلاب در پیشرفت همه‌جانبه کشور پرداخت و اظهار داشت: خامنه‌ای کبیر با درایت هوشمندانه خود، تلفیقی بین ایدئولوژی ناب شما و تکنولوژی جهان غرب ایجاد کرد. به لحاظ علمی، کشور را به جایی رساند که آمریکا احساس خطر کرد؛ به لحاظ نظامی نیز چنان پیش رفتیم که آمریکا که تا دیروز جنگ‌های نیابتی به راه می‌انداخت، امروز خودش تصمیم به ورود مستقیم گرفت، آمد و نتوانست و برگشت. حالا یک‌طرفه به خودش فرصت می‌دهد و آتش‌بس‌ها را تمدید می‌کند. این، نشانه قدرت ماست.

حجت الاسلام شفیع خانی با اشاره به التهاب بازار و نوسانات قیمتی تصریح کرد: مردم می‌گویند ما شرایط جنگی را درک می‌کنیم، محاصره دریایی را می‌فهمیم، اما چرا لحظه‌به‌لحظه قیمت‌ها بالا می‌رود؟ این انسان‌های روباه‌صفت که در دل جنگ رمضان، مسائل اقتصادی را ابزار کرده‌اند تا ته دل مردم را خالی کنند و آنان را از مسیر انقلاب ناامید سازند، باید مانند همان جاسوس‌هایی که با پهپاد فیلمبرداری می‌کردند و اطلاعات نظام را به دشمن می‌دادند، شناسایی و دستگیر شوند.

این کارشناس مذهبی با تأکید بر ضرورت برخورد با مفسدان اقتصادی، روحیه جهادی را راهگشا دانست و گفت: نهادهای نظارتی و مسئولان اقتصادی باید با همان روحیه‌ای که گلوگاه‌های امنیتی را یافتند، گره‌های کور اقتصادی را نیز باز کنند. با مردم صراحتاً و شفاف صحبت کنید.

وی افزود: مردم نجیب و انقلابی ما شایسته این فشار مضاعف نیستند. کسانی که امروز مسائل ارزاق مردم را گروگان گرفته‌اند تا شاید مردم را نسبت به این مسیر ناامید کنند، باید بدانند که تاریخ را نمی‌شود دستکاری کرد. تاریخ، همواره میان خادم و خائن فرق گذاشته است. خائنان را رسوا کرده و خادمان را به نیکی یاد می‌کند.

حجت‌الاسلام شفیع خانی در پایان با قدردانی از حضور پرشور مردم، ابراز امیدواری کرد: ان‌شاءالله این فتنه‌ها نیز با دستان شما و حضورتان خنثی خواهد شد و پیروزی نهایی از آن ملت ایران و جبهه حق است.

