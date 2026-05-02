نمایشگاه تجسمی «۱۱۲۲» در بندرعباس گشایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید عبدلی زاده، رئیس حوزه هنری هرمزگان در حاشیه افتتاح نمایشگاه ۱۱۲۲ گفت: نمایشگاه تجسمی «۱۱۲۲» که با محوریت عکس و چیدمان از حادثه حمله به مدرسه شجره‌طیبه میناب برگزار شده، ادای دین هنرمندان متعهد استان به دانش‌آموزان شهید و تلاشی برای ثبت هنری یکی از تلخ‌ترین جنایات علیه ملت ایران است.

وی افزود: عنوان «۱۱۲۲» از ساعت اصابت دومین موشک به محل مدرسه شجره‌طیبه میناب گرفته شده و هنرمندان استان تلاش کرده‌اند با زبان هنر، روایتی ماندگار از این حادثه تلخ ارائه دهند.

رئیس حوزه هنری هرمزگان ادامه داد: این نمایشگاه شامل ۵۷ اثر از ۱۱ عکاس استان است که در بخش‌های مختلف عکس و سه چیدمان هنری ارائه شده و بخشی از آن نیز به اجرای یک پرفورمنس هنری با تصاویر دانش‌آموزان شهید اختصاص دارد.

وی با اشاره به یکی از بخش‌های ویژه این نمایشگاه گفت: در بخشی از این رویداد، پوستر شاخصی که توسط هنرمندان گرافیک استان طراحی و در فضای بین‌الملل بازتاب گسترده‌ای داشت، به صورت یک اثر حجمی بازسازی شده است.

رئیس حوزه هنری هرمزگان افزود: این اثر گرافیکی از آثار مهران پندار و علی حامدی است که اکنون در قالب یک چیدمان هنری در معرض دید مخاطبان قرار گرفته است.

عبدلی‌زاده با تأکید بر تأثیرگذاری تصاویر ثبت شده در این نمایشگاه خاطرنشان کرد: بسیاری از عکس‌هایی که در این مجموعه به نمایش درآمده‌اند در فضای رسانه‌ای جهان بازتاب قابل توجهی داشته‌اند؛ از جمله عکس علیرضا سالاری از آماده‌سازی قبور در شب تشییع پیکرهای شهدا یا تصاویر مربوط به آواربرداری و آثار باقی‌مانده از این حادثه که به عنوان اسناد ماندگار مظلومیت ملت ایران ثبت شده‌اند.

وی با اشاره به فعالیت‌های گسترده هنرمندان هرمزگان پس از این حادثه گفت: از نخستین ساعات وقوع این جنایت، قرارگاه هنری، رسانه‌ای و تبلیغات جنگ در حوزه هنری انقلاب اسلامی استان فعال شد و هنرمندان استان در خط مقدم ثبت و روایت این رویداد قرار گرفتند.

به گفته رئیس حوزه هنری هرمزگان، در یک اقدام مدیریتی و برای کمک به اطلاع‌رسانی جهانی، حدود ۲۵۰ گیگابایت عکس و فیلم خام از لحظات اولیه حادثه در اختیار رسانه‌های داخلی و بین‌المللی قرار گرفت و بسیاری از تصاویر منتشر شده در سطح جهان از همین منابع تهیه شده است.

عبدلی‌زاده همچنین از تولید آثار متنوع هنری در این مدت خبر داد و گفت: در این مدت سه قطعه موسیقی فاخر، سه ویدئو موزیک و بیش از ۲۰ اجرای نمایش میدانی و خیابانی در نقاط مختلف از جمله گلزار شهدای میناب، بندرعباس و برخی شهرهای کشور اجرا شده است.

وی افزود: به دلیل محدودیت سالن‌های نمایش، بسیاری از این اجراها به صورت نمایش‌های میدانی و در تجمعات مردمی برگزار شد و هنرمندان استان تلاش کردند روایت این حادثه را در میان مردم زنده نگه دارند.

رئیس حوزه هنری هرمزگان همچنین از فعالیت‌های ادبی و رسانه‌ای در این حوزه خبر داد و گفت: شاعران استان نیز از همان روزهای نخست با برگزاری شب شعر در محل مدرسه شجره‌طیبه و همچنین شب شعر «خلیج فارس» در کنار این نمایشگاه، به روایت هنری این حادثه پرداختند.

عبدلی‌زاده با اشاره به فعالیت‌های مستندسازی این واقعه افزود: ثبت و ضبط روایت‌ها به صورت جدی توسط نویسندگان و هنرمندان راوی در حال انجام است و تاکنون سه مستند درباره این حادثه تولید شده که از جمله آن‌ها مستند «به وقت بیداری» است که از شبکه‌های مختلف داخلی و خارجی پخش شده است.

وی ادامه داد: همچنین برنامه تلویزیونی «هرمزجان» که از شبکه سه و شبکه خبر پخش می‌شود، بخشی از روایت هنرمندان و فعالیت‌های فرهنگی و هنری استان در این زمینه را به تصویر کشیده و تلاش دارد روایتی هرمزگانی از جنگ و مقاومت مردم استان ارائه دهد.

رئیس حوزه هنری هرمزگان با بیان اینکه برنامه اصلی حوزه هنری در ادامه این مسیر، تمرکز بر روایت مجاهدت‌ها و مظلومیت مردم هرمزگان است، گفت: هدف ما انعکاس نقش مردم استان در دفاع از کیان ملی و پاسداری از تنگه هرمز و خلیج فارس در قالب آثار هنری و رسانه‌ای است.

عبدلی‌زاده همچنین از ثبت روایت خانواده‌های شهدا خبر داد و گفت: این روایت‌ها به صورت مستند و مکتوب در حال جمع‌آوری، سوژه‌یابی و آرشیو است تا در قالب آثار مختلف هنری و رسانه‌ای مورد استفاده قرار گیرد.

وی درباره برنامه‌های آینده نیز افزود: در حال حاضر سوژه‌یابی برای تولید فیلم‌های کوتاه، آثار داستانی و حتی فیلم‌های سینمایی و سریال در حال انجام است و مرکز فیلم سوره و معاونت سینمایی حوزه هنری این موضوع را به صورت جدی دنبال می‌کنند.

به گفته وی، در حوزه تولیدات تصویری نیز چند اثر داستانی در قالب ویدئو موزیک تولید شده که از جمله آن‌ها ویدئو موزیک «قسم» است که تنها در یکی از پیام‌رسان‌ها در کمتر از ۷۲ ساعت حدود ۶۰۰ هزار بازدید داشته است.

رئیس حوزه هنری هرمزگان در پایان با قدردانی از همراهی رسانه‌های استان گفت: رسانه‌ها در انعکاس واقعیت‌های جنگ و معرفی تولیدات هنری نقش مهمی داشته‌اند و امیدواریم با ادامه این همکاری بتوانیم در انجام مسئولیت ملی و فرهنگی خود موفق‌تر عمل کنیم.

نمایشگاه تجسمی «۱۱۲۲» به مدت دو هفته در حوزه هنری هرمزگان برپا است و علاقه‌مندان می‌توانند همه روزه از ساعت ۹ تا ۱۲ و ۱۷ تا ۲۰ از این آثار بازدید کنند.