به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی ظهر امروز شنبه در همایش روز معلم، با تأکید بر جایگاه رفیع معلم در جامعه، اظهار داشت: جایگاه معلم از بالاترین مراتب برخوردار است و این شأن هم از نظر مادی و هم معنوی قابلتوجه است، ازاینرو توجه به مسائل تعلیموتربیت در آموزشوپرورش از اهمیت ویژهای برخوردار بوده و گرامیداشت معلمان یک وظیفه همگانی برای دولت و ملت است.
دانشگاه فرهنگیان باید محل رفتوآمد برترین اساتید باشد
وی افزود: تکریم معلم باید بهگونهای در جامعه نهادینه شود که جوانان، حرفه معلمی را در زمره نخستین انتخابهای خود قرار دهند، چرا که شکلگیری چنین گفتمانی موجب افزایش انگیزه، نشاط و افتخار معلمان در کلاس درس شده و بهتبع آن، دانشآموزان نیز از حضور معلم بهرهمند خواهند شد.
نماینده ولیفقیه در لرستان با اشاره به آثار تکریم معلمان، تصریح کرد: یکی از مهمترین نتایج این رویکرد، جذب نخبگان و جوانان مستعد بهنظام تعلیموتربیت است که این امر تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزشوپرورش را تسریع میبخشد.
حجتالاسلام شاهرخی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه معلمان نقش اساسی در شکلگیری شخصیت دانشآموزان دارند، گفت: معلم همانند پدر و مادر بر روح و روان دانشآموز اثرگذار است و نحوه تدریس، شیوه تعامل، نوع گفتوگو و حتی رفتار و گفتار معلم میتواند تأثیر عمیقی بر متعلمین داشته باشد.
وی با اشاره به بیانات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و امامِ شهید در خصوص اهمیت دانشگاه فرهنگیان، عنوان کرد: دانشگاه فرهنگیان باید محل رفتوآمد برترین اساتید علمی، فرهنگی، فکری، ایمانی و اخلاقی باشد و لازم است این رویکرد بهعنوان یک اصل اساسی در این دانشگاه موردتوجه قرار گیرد.
همه ما باید در مسیر اعتلای نظام تعلیموتربیت بیشازپیش تلاش کنیم
نماینده ولیفقیه در لرستان با تأکید بر ضرورت ثبات مدیریتی در آموزشوپرورش و دانشگاه فرهنگیان، افزود: تحقق اهداف بلند این حوزه نیازمند برنامهریزی دقیق، ثبات در مدیریت و تدوین قوانین و آییننامههای مؤثر است و نگاه به آموزشوپرورش نباید صرفاً هزینهمحور باشد، بلکه این حوزه یک سرمایهگذاری اساسی برای آینده کشور محسوب میشود.
حجتالاسلام شاهرخی با اشاره به دستاوردهای آموزشوپرورش در سالهای پس از انقلاب اسلامی، گفت: باوجود برخی کاستیها، حرکت کلی نظام تعلیموتربیت به سمت اهداف متعالی شتابان بوده و موفقیتهای دانشآموزان در عرصههای علمی، فرهنگی، هنری و ورزشی گواه این پیشرفتها است.
وی همچنین به نقشآفرینی فرهنگی دانشآموزان در قالب گروههای سرود، فعالیتهای هنری و مذهبی اشاره کرد و افزود: این فعالیتها نشاندهنده پویایی و حرکت صحیح آموزشوپرورش در مسیر تعالی است.
نماینده ولیفقیه در لرستان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای معلم و دانشآموز، تصریح کرد: تقدیم ۳۶ هزار دانشآموز شهید بیانگر جایگاه والای آموزشوپرورش در پاسداری از ارزشهای انقلاب اسلامی است.
حجتالاسلام شاهرخی ضمن تبریک روز معلم به فرهنگیان، از تلاشهای آنها تقدیر کرد و گفت: عزت و اقتدار امروز ایران اسلامی مرهون فداکاری شهدا و صبر خانوادههای آنها است و همه ما باید در مسیر اعتلای نظام تعلیموتربیت بیشازپیش تلاش کنیم.
