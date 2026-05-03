توانمندسازی بانوان و حفظ انسجام ملی جز اولویت ها است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر طهماسبی در نشست مشاوران بانوان دستگاههای اجرایی استان، با اشاره به جایگاه اثرگذار زنان در خانواده و جامعه، بر لزوم تقویت انسجام ملی و حمایت از برنامههای توانمندسازی بانوان بهویژه زنان سرپرست خانوار تأکید کرد.
وی نقش بانوان را در مدیریت شرایط حساس و کاهش آثار فشارهای بیرونی بسیار مهم دانست.
طهماسبی در این جلسه به تشکیل مجموعهای از کمیتههای تخصصی در حوزههایی همچون توانمندسازی زنان، صنایعدستی و گردشگری، مدیریت منابع، آموزش و فرهنگ و انسجام اجتماعی اشاره کرد و گفت: این ساختار میتواند زمینه اجرای برنامههای هدفمند و مؤثر را فراهم کند.
به گفته وی، ایجاد نمایشگاههای صنایعدستی در شهرستانها و توسعه گردشگری میتواند به رونق اقتصادی استان کمک کند.
وی همچنین خواستار فرهنگسازی در ادارات برای کاهش مصرف انرژی و استفاده از آبهای سطحی در آبیاری فضای سبز شد.
استاندار گلستان با اشاره به حضور گسترده مردم و بانوان در صحنههای اجتماعی و رویدادهای عمومی، این مشارکت را نشانه پویایی جامعه دانست و گفت: همکاری دستگاههای فرهنگی و آموزشی در ترویج رفتارهای صحیح مصرف و ارتقای فرهنگ عمومی اهمیت زیادی دارد.
طهماسبی هدف نهایی مجموعه این برنامهها را ایجاد نشاط اجتماعی، کاهش آسیبها، تقویت هویت فرهنگی و حفظ همبستگی عمومی عنوان کرد.
