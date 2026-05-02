خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها؛ ۱۲ اردیبهشت‌ماه، سالروز شهادت استاد شهید مرتضی مطهری و روز بزرگداشت مقام معلم را امسال در حالی گرامی می‌داریم که نظام تعلیم و تربیت داغدار شهادت جمعی از معلمان و فرهنگیان و البته دانش‌آموزان معصوم است که در آتش بیرحمانه و غیر انسانی دشمن متخاصم آمریکایی صهیونی، جان‌فدای ایران شدند. این جنگ تحمیلی ناعادلانه در کنار تمام مصائب و داغ‌هایی که بر قلبمان نهاد و تمام خسارت‌هایی که تحمیل کرد، کلیدواژه‌ها و مفاهیم تازه‌ای را هم به فرهنگ واژگان تمدنی ایران اسلامی افزود و در این بین، واژه «خیابان» تعریف‌های ناب تازه‌ای پیدا کرد.

خیابان در جنگ تحمیلی سوم یک مفهوم عمیق و وسیع به وسعت زندگی تک‌تک ایرانیان یافته و در این روزها و شب‌ها، خیابان به بخشی از زیست شبانه افراد جامعه تبدیل شده است. مردم بخشی از زندگی و کار خودشان را در این شب‌های اقتدار و حماسه به خیابان‌های شهر خود منتقل کردند و در کف خیابان، کارهای خودشان را انجام می‌دهند. چه بسیار معلمانی که این شب‌ها می‌بینیم، کلاس‌های درس خود را در فضای مجازی به کف خیابان آوردند و در موکب‌ها امر تعلیم و تربیت را پیش می‌برند. چه بسیار اساتید دانشگاهی که اکنون خیابان را بهترین کلاس درس می‌دانند و با همراهی دانشجویان خود در میعادگاه‌های شبانه به مرور درس انسانیت و آزادگی می‌پردازند. خیابان‌های این شب‌ها نه فقط معبر عبور و مرور که حقیقتاً مسجد و مدرسه و دانشگاه هستند که مردم امور عبادی و آموزشی و تربیتی خود را در کف این معابر به پیش می‌برند.

«موکب گفتمان دانشگاه فرهنگیان چهارمحال و بختیاری» یکی از کارویژه‌های جامعه دانشگاهی استان است که در کنار دیگر موکب‌های دانشجویی و دانشگاهی مشغول فعالیت در شب‌های بعثت مردمی است. نشست‌های تبیینی و تحلیلی اساتید و نخبگان دانشگاهی استان در این موکب هم‌اندیشی برگزار می‌شود و هر شب میزبان اساتید و دانشجویان استان است که به بحث و تبادل نظر در خصوص جنگ تحمیلی سوم می‌پردازند.

دانشگاه فرهنگیان به عنوان پرچمدار تربیت معلمان آینده این مرز و بوم، یک رسالت تاریخی در مسیر تمدن‌سازی دارد؛ معلمی که از این دانشگاه به مدرسه می‌رود باید به تأسی از شهید مطهری، مجهز به ایمان، دانش و تعهد باشد تا بتواند نیروپروری انسان‌سازی کند. امروز که انقلاب اسلامی، فصل تازه‌ای از حیات خود را آغاز کرده و در مسیر تمدن‌ نوین اسلامی حرکت می‌کند، معلمان امروز و فردا محور مرکزی این مسیر تمدنی به شمار می‌رود لذا تربیت معلم به عنوان رسالت ذاتی دانشگاه فرهنگیان باید متناسب با فضای حاکم، با قدرت پیش برود.

در همین خصوص گفتگویی را با افراسیاب صادقی داشتیم که در برپایی موکب گفتمان و هم‌اندیشی دانشگاه فرهنگیان در شهرکرد فعالیت پررنگی دارد. دارنده دکترای فلسفه تعلیم و تربیت، نویسنده و پژوهشگر و عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان چهارمحال و بختیاری در این گفتگو با ما همراه شده است.

اجتماعات شبانه بستر تربیت حماسی فرزندان این مرز و بوم است

افراسیاب صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر، با آرزوی پیروزی برای جبهه پرنور اسلام مقابل استکبار جهانی و با اشاره به اینکه تهاجم دشمن متخاصم آمریکایی صهیونی علیه ایران اسلامی یکی از ظالمانه‌ترین و بی‌رحمانه‌ترین حملات در طول تاریخ است، اظهار کرد: دشمن جهانخوار با به شهادت رساندن قائد حکیم و شجاع امت و نیز ۱۶۸ کودک معصوم و بی‌گناه در میناب که طلیعه جنگ رمضان بود، نشان داد هیچ خط قرمزی برای انسانیت قائل نیست.

عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه امام شهیدمان ابرمردی بود که کلام نافذش ناامیدی را از چهره ملت محو می‌کرد، ادامه داد: ایشان در دشوارترین مقاطع و سخت‌ترین بزنگاه‌ها، طوفان مصائب را به امنیت و آرامش تبدیل می‌کرد و با تدابیر حکیمانه توطئه‌ها را خنثی می‌ساخت.

صادقی با یادآوری رستاخیز مردمی ملت ایران در جنگ تحمیلی سوم که طبق پیش‌بینی‌ رهبر شهید، حقیقتاً بعثت تمام‌عیار امت است، توضیح داد: ملت انقلابی ایران در دفاع از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و بیعت با امام جدید، بیش از ۲ ماه است که در خیابان‌ها هستند و بدون ذره‌ای خستگی یا وقفه از اسلام و انقلاب حمایت می‌کنند.

این مدرس دانشگاه با تأکید بر اینکه امروز کف خیابان به سنگر جدید مبارزه با دشمن بی‌رحم و جنایتکار تبدیل شده است، گفت: این مقاومت و ایستادگی بی‌مانند را در هیچ کجای تاریخ نه دیده‌ایم و نه خواهیم دید.تاریخ خواهد نوشت که این ملت شبانه روز مقاومت و ایستادگی و از آرمان‌ها و اعتقادات و از سرزمین خود تا پای جان دفاع کردند و همچنان این آمادگی را دارند تا هر زمان که لازم باشد این ایستادگی را تا رسیدن به فتح نهایی ادامه دهند.

صادقی با بیان اینکه اقشار و گروه‌ها و اصناف مختلف مردم در این شب‌ها خیابان را محل سکونت خود قرار دادند و این سنگر را خالی نمی‌گذارند، ادامه داد: از شیرخواران و خردسالان تا نوجوانان و جوانان و حتی افراد کهنسال که شاید در رفت و آمد مشکل دارند، به هر نحو خود را به خیابان می‌رسانند.

عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان اجتماعات شبانه را بستر تربیت حماسی فرزندان این مرز و بوم دانست و تصریح کرد: معتقدم خیابان‌های این شب‌های شهرمان در قامت یک کلاس آموزشی و تربیتی، عرصه تربیت حماسی و جهادی است و مفاهیم والایی همچون حماسه، غیرت، شجاعت، اتحاد و شهادت را در ذهن کودکان و نوجوانان و جوانان پررنگ می‌کند.

جامعه دانشگاهی سنگر خیابان را خالی نگذاشته است

صادقی نقش‌آفرینی خانواده‌ها خاصه بانوان در کف خیابان‌ را ویژگی منحصر بفرد اجتماعات حماسی شبانه دانست و بیان کرد: جامعه علمی و نخبگانی نیز انجام وظیفه می‌کند و این سنگر را به سهم خود خالی نگذاشته است.

این مدرس دانشگاه حضور دانشگاهیان خاصه اساتید را با رویکرد تبیینی، اقناعی و گفتمان‌ساز مورد تاکید قرار داد و افزود: اساتید دانشگاه اساساً مرجعیت علمی، فکری و اجتماعی در جامعه دارند که با بهره‌گیری از این جایگاه می‌توانند مأموریت خود را مسئولانه و دغدغه‌مندانه انجام دهند.

صادقی ادامه داد: در راستای همین رسالت بود که دانشگاهیان دانشگاه فرهنگیان نیز موکب گفتمان دانشگاهی را در خیابان آیت‌الله کاشانی، مقابل دانشکده علوم تربیتی پردیس شهید باهنر برپا کردند و نشست‌های گفتمانی و جلسات گفتگومحور اساتید و دانشجویان هرشب بعد از تجمعات در این مکان برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: نخبگان و دانشگاهیان در این موکب به موضوعات روز ناظر بر جنگ رمضان می‌پردازند. این نشست‌ها که از آغازین روزهای جنگ برپا شده تا امروز ادامه دارد، در واقع در امتداد کلاس‌های درس دانشجویان و اساتید و بستر آموزش و بحث و تبادل نظر و دانش‌افزایی است.

امتداد کلاس‌های درس در سنگر خیابان

صادقی تداوم و وسعت‌بخشی به فعالیت موکب گفتمان دانشگاه فرهنگیان را مورد تاکید قرار داد و گفت: طرح‌های خلاقانه‌ای را برای بسط دامنه تأثیرگذاری برنامه‌های این موکب در دستور کار قرار دادیم تا دانشجویان و دانشگاهیان بیشتری از محتوای برنامه‌های گفتمانی این موکب بهره‌مند شوند.

وی با دعوت از جامعه دانشگاهی برای حضور در این موکب، افزود: همچنین جا دارد سایر دانشگاه‌ها هم موکب‌های گفتمان و گفتگو را برای جامعه مخاطب خود راه‌اندازی کنند؛ به ویژه اینکه در حال حاضر دانشگاه‌ها خالی از دانشجو است و آموزش‌ها به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود، این موکب‌ها می‌تواند میعادگاه دانشجویان و اساتید در این روزهای خاص باشد.

این عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان در پاسخ به پرسشی درباره بازخوردها و آثار فعالیت موکب گفتمان و هم‌اندیشی، بیان کرد: از آنجا که اساتید و نخبگان در این موکب طبق برنامه قبلی حضور دارند و هر شب مباحثی با محوریت و موضوع مشخص به پیش می‌رود هم شاهد استقبال جامعه دانشگاهی بودیم و هم عموم شهروندان از این نشست‌ها استفاده می‌کنند و پاسخ سوالات خود را می‌گیرند.

رسالت تعیین کننده دانشگاه در عرصه جهاد تبیین

صادقی با تاکید بر جهاد تبیین به عنوان یک نیاز ضروری خاصه در شرایط فعلی، ادامه داد: روشنگری و تنویر افکار عمومی یکی از ماموریت‌های ویژه دانشگاهیان و نخبگان در مقطع کنونی است که انجام این ماموریت در خیابان‌های این شب‌ها، اثر چندبرابری دارد.

وی با تاکید بر رسالت دانشگاه فرهنگیان مبنی بر تربیت معلمان آینده این مرز و بوم، توضیح داد: امروز قشر نوجوان و جوان در معرض هجمه‌های وسیع و تمام‌نشدنی از اطلاعات غلط و شبهات است که این گره‌های ذهنی باید سریعاً باز شود تا ذهنیت این قشر تأثیرگذار در اختیار دشمن قرار نگیرد.

صادقی ادامه داد: جهاد تبیین باطل‌السحر شبهات و ابهامات ذهنی جوانان است و اساتید دانشگاهی نقشی بسیار تعیین‌کننده در عرصه جهاد تبیین و روشنگری دارند که یکی از اهداف موکب گفتمان دانشگاه فرهنگیان هم همبن افزایش تعامل با دانشجویان و دانشجومعلمان و پاسخ به پرسش‌های آنان بوده است.

صادقی در پاسخ به پرسشی مبنی بر نقش نخبگان و دانشگاهیان در حفظ وحدت و یکپارچگی ملی که در این برهه از اوجب واجبات است، بیان کرد: باز هم بر نقش مرجعیت علمی و فرهنگی دانشگاهیان و اساتید دانشگاهی تأکید می‌کنم و معتقدم این قشر چراغ جامعه‌اند. استاد دانشگاه اگر نگاه اتحادافزا و وحدت‌آفرین به دور از هر گونه تفرقه و تشتت داشته باشد، جامعه هم از او الگو می‌گیرد.

نقش نخبگان جامعه در وحدت‌آفرینی و حفظ انسجام ملی وی با تاکید بر اینکه جامعه نخبگانی خاصه نخبگان سیاسی و فرهنگی و اجتماعی باید مراقب اظهارنظرهای خود باشد و پیام حامل تفرقه و دوئیت در این

شرایط خاص منتشر نکنند، افزود: چه بسا برخی نخبگان بدون توجه به شرایط جنگی کشور سخنی می‌گویند و می‌نویسند که علاوه بر تفرقه افکنی در داخل، دشمن نیز از آن برداشت به تفرقه و جدایی بین صفوف می‌کند و در محاسبات خود مدنظر قرار می‌دهد.صادقی تأکید کرد: امروز اتحاد و همدلی بین همه ارکان جامعه بسیار واجب است و رهبر انقلاب اسلامی نیز در چندین پیامی که داشتند بر حفظ این اتحاد و همدلی

تأکید کردند. به نظرم این موکب به عنوان یک کار مبتکرانه و خلاقانه در استان و بلکه کشور است که با توجه به بازخورد و تأثیرگذاری مطلوب بر ذهنیت جامعه خاصه اساتید و دانشجویان، می‌تواند توسط سایر دانشگاه‌ها هم اجرایی شود.

وی بار دیگر مرجعیت علمی دانشگاه را مورد تاکید قرار داد و با یادآوری اینکه دانشگاهیان باید رسالت تاریخی خود را انجام دهند، گفت: با توجه به اینکه نخبگان و دانشگاهیان نگاه علمی و حسابگرانه به موضوعات دارند، تبیین و روشنگری این قشر قطعاً می‌تواند خنثی کننده بسیاری از تبلیغات سوء دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران باشد و ذهن آحاد جامعه را نسبت به حقایق روشن می‌کند. صادقی با بیان اینکه باید

حرف‌های دانشجویان را بشنویم و اجازه گفتگو به آنها بدهیم، گفت: اساتید دانشگاهی خوب می‌دانند که اگر مشفقانه و مسئولانه با جریان تبیین همراهی و اذهان عمومی را جهت‌دهی کنند، بسیاری از نقشه‌های شوم دشمن را در سایه جهاد تبیین می‌توانیم نقش بر آب کرده و وحدت و انسجام ملی را بیش از پیش تقویت کنیم.