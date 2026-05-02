جعفری: هرمزگان استعدادهای خوبی در فوتبال ساحلی دارد

مهدی جعفری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در ابتدای سخنان خود با تبریک قهرمانی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در رقابت‌های سانیا چین، اظهار کرد: این قهرمانی ارزشمند را به مردم ایران، جامعه ورزش و خانواده فوتبال ساحلی تبریک عرض می‌کنم و امیدوارم این روند موفقیت‌آمیز تداوم داشته باشد.

وی با اشاره به عملکرد فوتبال ساحلی هرمزگان در فصل گذشته افزود: سال گذشته یکی از بهترین فصول فوتبال ساحلی استان رقم خورد و در رده‌های مختلف از جمله بزرگسالان، جوانان، امید و بانوان نتایج قابل توجهی به دست آمد که مهم‌ترین آن قهرمانی تیم فولاد هرمزگان در لیگ برتر کشور بود.

رئیس کمیته فوتبال ساحلی هرمزگان ادامه داد: این قهرمانی با تلاش مجموعه تیم، از بازیکنان و کادر فنی گرفته تا مدیریت باشگاه و حمایت هواداران حاصل شد و توانست خلأ سال‌های گذشته در رده بزرگسالان را جبران کند. همچنین کسب عنوان آقای گلی لیگ برتر توسط بازیکنی از بندرعباس، آن هم در رقابت با ملی‌پوشان، نشان‌دهنده ظرفیت بالای فوتبال ساحلی استان است.

جعفری با اشاره به موفقیت‌های بخش بانوان، تصریح کرد: تیم فوتبال ساحلی بانوان هرمزگان نیز پس از دو سال با برنامه‌ریزی مناسب توانست عنوان قهرمانی را به دست آورد و عنوان خانم گل مسابقات نیز به یکی از بازیکنان استان رسید که این موضوع بیانگر عمق استعداد در فوتبال ساحلی هرمزگان است.

وی با تأکید بر جایگاه هرمزگان به عنوان یکی از قطب‌های فوتبال ساحلی کشور گفت: با وجود این موفقیت‌ها، متأسفانه در حال حاضر نماینده شایسته‌ای از بندرعباس در تیم ملی حضور ندارد و این موضوع برای ما قابل قبول نیست.

رئیس کمیته فوتبال ساحلی هرمزگان، افزود: انتظار می‌رفت با توجه به قهرمانی در لیگ برتر و درخشش بازیکنان بومی، نفرات بیشتری از استان به اردوهای تیم ملی دعوت شوند، اما این اتفاق رخ نداده و موجب گلایه‌مندی جامعه فوتبال ساحلی هرمزگان شده است.

جعفری با اشاره به گفت‌وگو با کادر فنی تیم ملی، اظهار کرد: در این نشست‌ها برخی مسائل فنی به عنوان دلیل عدم دعوت بازیکنان مطرح شد، اما با توجه به عملکرد بازیکنان استان، معتقدیم آن‌ها شایستگی حضور در تیم ملی را دارند و باید نگاه عادلانه‌تری در این زمینه وجود داشته باشد.

وی تأکید کرد: بازیکنان با انگیزه رسیدن به تیم ملی تلاش می‌کنند و وقتی این مسیر برای آن‌ها هموار نباشد، طبیعی است که انگیزه‌ها کاهش یابد؛ بنابراین انتظار داریم کادر فنی و مسئولان مرتبط توجه ویژه‌تری به ظرفیت‌های هرمزگان داشته باشند.

رئیس کمیته فوتبال ساحلی هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات زیرساختی اشاره کرد و گفت: ورزشگاه ساحلی غدیر بندرعباس با وجود میزبانی مسابقات، همچنان با نواقصی از جمله نبود جایگاه مناسب تماشاگران، مشکلات ایمنی و رعایت نشدن برخی استانداردها مواجه است.

وی خاطرنشان کرد: در این زمینه پیگیری‌های متعددی انجام شده و جلساتی با شهرداری و سایر مسئولان برگزار شده است، اما هنوز اقدام اساسی برای رفع کامل مشکلات صورت نگرفته و امیدواریم هرچه سریع‌تر این مسائل برطرف شود.

جعفری در پایان گفت: هرمزگان با توجه به ظرفیت‌ها و استعدادهای موجود، شایسته جایگاهی بالاتر در فوتبال ساحلی کشور است و باید با برنامه‌ریزی و حمایت بیشتر، این جایگاه تثبیت و تقویت شود.