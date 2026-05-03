۵۰۰۰ مجوز در ۴۰ رشته صنایع دستی در آذربایجان غربی صادر شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، ریتا خضرزاره، روز یکشنبه در بازدید میدانی از کارگاه های تولیدی صنایعدستی آذربایجان غربی، وضعیت هنرمندان صنایعدستی را در شرایط ویژه کشور و ایام جنگ مورد ارزیابی قرار داد.
سرپرست معاونت صنایع دستی ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی اظهار کرد: هدف از این بازدید، شناسایی بی واسطه آسیبها و پیگیری راهکارهای عملیاتی برای تداوم فعالیت کارگاهها در شرایط محدودیتهای کنونی است.
خضرزاده با تاکید بر اینکه صنایعدستی از ستونهای اقتصاد مقاومتی و تابآوری اجتماعی در شرایط بحرانی است، تصریح کرد: باید حمایتهای هدفمند و ویژهای از کارگاههای کوچک و مشاغل خانگی صورت گیرد تا این زنجیره تولید دچار فروپاشی نشود.
سرپرست معاونت صنایعدستی ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی اضافه کرد: در این میان، صنایعچوبی بهعنوان یکی از برندهای شاخص و هنری آذربایجان غربی، جایگاه ویژهای دارد و ظرفیت بالای این رشته میتواند در صورت مدیریت صحیح، حتی در ایام محدودیتها، فرصتی برای توسعه بازارهای داخلی و حفظ بازارهای هدف باشد.
خضرزاده خاطرنشان کرد: اداره کل میراثفرهنگی استان تمام تلاش خود را برای تسهیل فرایندهای اداری و پشتیبانی از حفظ اشتغال هنرمندان بهکار خواهد بست تا چراغ کارگاههای هنری در این روزهای حساس خاموش نشود.
در پایان این بازدید، ضمن ثبت مشکلات فعالان، بر ضرورت تداوم نظارتهای میدانی و تشکیل کارگروه ویژه برای مرتفع کردن چالشهای لجستیکی هنرمندان تاکید شد.
