افزایش سرعت بادهای غربی در مناطق دریایی هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه سی سی پور اظهار کرد: آسمان استان غالبا صاف همراه با غبار محلی و بعدازظهر، در مناطق دریایی استان بویژه تنگه هرمز، سواحل، جزایر و پاره‌ای از نقاط دور از ساحل افزایش بادهای غربی پیش بینی و با متلاطم شدن دریا، وقوع گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

وی افزود: دریا به ویژه بعدازظهر و اوایل شب متلاطم خواهد شد و توصیه می‌شود تمهیدات لازم در بنادر استان انجام شود و از دریاروی با شناورهای سبک خودداری شود.

سی سی پور گفت: این شرایط جوی و دریایی فردا دوشنبه نیز با شدت کمتر پیش بینی می‌شود و از سه شنبه شرایط جوی و دریایی آرامی بر روی استان برقرار خواهد شد.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: از لحاظ دمایی از اواسط هفته افزایش نسبی دما در استان پیش بینی می‌شود.