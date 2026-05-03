ابراهیم حیدری مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران، در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب گفت: هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب اواخر اردیبهشت و انشاءالله سی و ششمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران را در اولین فرصتی که شرایط برگزاریاش آماده شود، برگزار خواهیم کرد.
وی افزود: هدف از برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب افزایش انگیزه و عاملی برای ایجاد تحرک فرهنگی و اجتماعی در داخل جامعه و همچنین ترویج کتاب و کتابخوانی و تقویت صنعت نشر است. نمایشگاه در دو بخش برگزار میشود که میتوان به بخش ناشران و کتابفروشان اشاره کرد. بخش ناشران در هفته آخر اردیبهشت و بخش کتابفروشان در خردادماه برگزار میشود.
مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران گفت: بخش کتابفروشها در دو بخش تقسیم میشوند؛ کتابفروشانی با کتابهای منتشر شده از سال ۱۴۰۰ به بعد در این نمایشگاه حضور خواهند داشت. این بخش در راستای کمک به کتابفروشان است.
وی بیان کرد: ما سعی کردیم که هم در بخش یارانهها و هم در بخش پستی کمک کنیم تا کتابها با حمل و نقل رایگان برای خریداران ارسال و در عین حال به تقویت صنعت نشر و ترویج کتاب و کتابخوانی کمک شود.
حیدری گفت: شعار این دوره از نمایشگاه «بخوانیم برای ایران» است؛ چراکه این روزها به شدت به این شعار نیاز داریم و این شعار به ایجاد نشاط اجتماعی و سرزندگی در جامعه کمک میکند. هرچند شرایط کنونی، شرایط سختی است اما موضوع فرهنگ، کتاب و کتابخوانی در تاریخ ایران بوده و حتی در برهههای سختش شاهد شکوفایی فرهنگ در جامعه بودیم.
وی یادآور شد: با توجه به اتفاقات اخیر، بخش ویژهای را تدارک دیدهایم که انشاالله در اولین نشست خبری نمایشگاه اطلاعرسانی خواهیم کرد. همچنین آمار نهایی ناشران در این نشست خبری مشخص میشود.
