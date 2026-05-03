به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم حیدری، با صدور پیامی درگذشت حسین حسینخانی، مدیر و موسس انتشارات آگاه را تسلیت گفت. متن این پیام به شرح زیر است:
«درگذشت حسین حسینخانی، مدیر متعهد انتشارات آگاه، ضایعهای عمیق برای جامعه نشر، دانشگاهیان و اهالی فرهنگ و ادب ایران است. نام او همواره با گشودن مسیری تازه در دسترسی دانشجویان به منابع معتبر علوم انسانی گره خورده بود.
انتشارات آگاه از اوایل دهه پنجاه، کار خود را با انتشار منابع مهم و مراجع مطالعاتی برای دانشجویان در حوزههای علوم انسانی و علوم اجتماعی آغاز کرد. حسینخانی در زمینه ترجمه نظریههای جدید و آشنایی دانشجویان ایرانی با دستاوردهای جهانی در این دو حوزه اهتمام بسیار داشت و در کنار آن انتشار آثار تالیفی را نیز در دستور کار قرار داده بود، به نحوی که بسیاری از بزرگان فعلی علومانسانی کشور آثار خود را برای انتشار به این نشر فرهیخته میسپردند. او در زمینه علوم اجتماعی نیز تمرکزی جدی بر انتشار پژوهشهای جامعهشناختی درباره مسائل و مشکلات مردم ایران داشت.
افزون بر اینها حسینخانی از نخستین مدیران نشری بود که کتابفروشی خود را در خیابان انقلاب گشود. پس از او به تدریج، دیگر ناشران نیز به او پیوستند و امروز راسته کتابفروشیهای خیابان انقلاب را مدیون جرقه اولیه او و همقطارانش هستیم.
از ویژگیهای برجسته اخلاق حرفهای او تاکید همیشگیاش بر پایین نگه داشتن بهای پشت جلد کتابها بود، چراکه میدانست عمده مخاطبانش دانشجویانی هستند با توان مالی محدود. به همین دلیل همواره میکوشید کتاب به ارزانترین قیمت ممکن به دست آنان برسد و مهم این است که برای رسیدن به این مقصود او از هزینههای آمادهسازی کتاب کم نکرد. بنابراین انتشارات آگاه همیشه بهعنوان ناشری که با کیفیتترین کتابها از نظر محتوا و فیزیک کتاب، را به ارزانترین بهای ممکن عرضه میکند، شناخته میشد.
اینجانب فقدان این چهره ماندگار عرصه نشر کشور را به اهالی فرهنگ ایرانزمین، خانواده محترم و همکارانش و همچنین همه کسانی که دغدغه نام نامی «ایران» را دارند، تسلیت عرض کرده و برای آن عزیز سفرکرده از درگاه خداوند متعال رحمت و آرامش مسئلت دارم.
