۴۲۰ هزار معلم زیر چتر بیمه تامین اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: بیش از ۴۲۰ هزار معلم، دبیر، آموزشیار و آموزگار در سراسر کشور به عنوان بیمه‌ شده تحت پوشش خدمات بیمه‌ای و درمانی سازمان تأمین اجتماعی هستند.

در همین راستا، سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده است که تمامی معلمان شاغل در مدارس و مراکز غیردولتی که در هفته ۳۰ ساعت اشتغال برای آنها ثبت می شود، مشمول پرداخت حق‌ بیمه کامل ماهانه خواهند بود و کارفرما موظف است نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق‌بیمه معلمان شاغل با ۳۰ ساعت اشتغال در هفته، اقدام کند.

سازمان تامین اجتماعی، به عنوان بزرگترین سازمان ارائه دهنده خدمات بیمه ای و درمانی در کشور، طیف ها و مشاغل گوناگونی را تحت پوشش دارد.