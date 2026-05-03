به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، پایگاه تانکر ترکرز گزارش داد، یک نفت‌کش ایرانی حامل یک میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه نفت موفق شد از محاصره دریایی آمریکا در منطقه عبور کند و خود را به خاور دور برساند.

این پایگاه گزارش داد، یک نفتکش غول‌پیکر VLCC متعلق به شرکت ملی نفت ایران (NITC) که بیش از ۱.۹ میلیون بشکه (به ارزش تقریبی ۲۲۰ میلیون دلار) نفت خام حمل می‌کرد از محاصره دریایی مذکور عبور کرد.

این کشتی که با نام "HUGE" شناخته می‌شود، آخرین بار بیش از یک هفته پیش در سواحل سریلانکا مشاهده شد و در حال حاضر در حال عبور از تنگه لومبوک در اندونزی به سمت مجمع‌الجزایر ریائو است.

سایت شبکه الجزیره نیز روز گذشته گزارش داد، تحلیل اطلاعات منتشر شده از مراکز ناوبری دریایی نشان می‌دهد که از زمان آغاز اجرای محاصره دریایی آمریکا بر کشتی‌های مرتبط با بنادر ایران در ۱۳ آوریل گذشته، ۸۱ کشتی از مجموع ۱۴۵ کشتی، برخلاف این محاصره از تنگه هرمز عبور کرده‌اند. این تعداد عبور حدود ۵۶ درصد از کشتی ها را از زمان اجرایی شدن تصمیم آمریکا نشان می دهد.

تحلیل داده‌ها از پلتفرم مارین ترافیک نشان می‌دهد که ۵۳ کشتی با نقض محاصره آمریکا از تنگه هرمز عبور کرده‌اند. این کشتی ها یا از بنادر ایران می‌آمدند یا به آنجا می‌رفتند، یا پرچم ایران را برافراشته بودند. از این تعداد، ۱۱ کشتی در لیست تحریم‌های آمریکا قرار داشتند.