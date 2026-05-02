کشورهای تحریم کننده ایران اجازه عبور از تنگه هرمز را نخواهند داشت

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجیبابایی شامگاه شنبه در جمع مردم در میدان انقلاب شهر زنجان با اشاره به ماهیت رویارویی کنونی میان ایران و آمریکا اظهار داشت: باوجود آتش بس در صحنه جنگ نظامی، جنگ و چالش بین ایران و آمریکا در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی و رسانه ای وجود دارد و یک جنگ تمامعیار اقتصادی و ارادهها میان ایران و آمریکا آغاز شده و ما در آستانه ابرقدرت شدن هستیم.
وی افزود: آمریکاییها به این جمعبندی رسیدهاند که تنها راه پیروزی بر ایران، خارج کردن مردم از صحنه است اما در جنگ داخلی موفق نشدهاند و اکنون در فضای مجازی و رسانه ای با تبلیغات متقلبانه به دنبال دلسرد کردن مردم هستند.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه ترامپ اثرگذاری خود را ازدستداده است و به دنبال ایجاد فتنه از طریق فضای مجازی و رسانه ای است، ادامه داد: مردم مراقب شعارهای اساسی و رخنه باشید.
حاجی بابایی با بیان اینکه ملت ایران مبعوث شده تا استکبار جهانی را برای همیشه سرجای خود بنشاند، افزود: ما اصولی داریم که هیچکدام هم قابلگذشت نیست و یکی از این اصول قابلمذاکره نبودن انرژی هستهای است.
انرژی هستهای قابل مذاکره نیست
حاجیبابایی تاکید کرد: انرژی هستهای قابل مذاکره نیست. این خواسته رهبری و ملت بزرگ ایران است و از هیچ یک از اصول خود عقبنشینی نمیکنیم.
نایبرئیس مجلس با اشاره به تحولات اقتصادی هشدار داد: اگر یک ماه دیگر این وضعیت طول بکشد، انفجار بزرگ و بحران شدید بینالمللی در قیمت نفت ایجاد خواهد شد.
وی بیان کرد: ما چنان پرقدرت پیش میرویم که ترامپ قمارباز مجبور میشود دستش را بالا بیاورد. امروز تنگه هرمز از آن ملت بزرگ ایران است؛ نماد انرژی هستهای و قدرت کنترل بینالمللی ما.
حاجیبابایی با طرح شعار نه سازش، نه تسلیم تصریح کرد: ما مذاکره نداریم؛ مطالبه داریم. 10 شرط مشخص از سوی رهبری و مردم داریم که دنیا باید زیر آن امضا کند. ضامن این امضاها، موشکهای سپاه و خون شهداست.
وی با اشاره به توهمات موجود برای ایجاد فتنه در کشور گفت: این افراد باید بدانند ملت ایران برای شستن فتنهها فقط یک شعار دارد و آن مرگ بر ضد ولایتفقیه است و باید هوشیار باشیم لذا ما مذاکره به معنای معامله نداریم و آنچه که در حال انجام است مطالبه است و دنیا باید زیر بندهای ۱۰ گانه را امضا کند.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی گفت: پیش از این برخی میگفتند "ایران یک معضل است، حلش کنید" اما امروز سؤال این است که "چگونه باید با ابرقدرت ایران معامله کنیم"و امروز چهار ابرقدرت در جهان وجود دارد که یکی از آنها جمهوری اسلامی ایران است.
دریافت عوارض تنگه هرمز به ریال
وی با اعلام واریز نخستین درآمدهای عوارض تنگه هرمز به بانک مرکزی تأکید کرد: ما از تمام کشتیهایی که از تنگه هرمز عبور میکنند عوارض میگیریم، آن هم به ریال؛ یعنی تمام بانکهای دنیا باید ریال را به عنوان یک ارز بپذیرند.
نایبرئیس مجلس با اشاره به ترانزیت ۲۰ درصد نفت و ۳۵ درصد گاز جهان از این آبراه راهبردی گفت: هیچ کشوری از این به بعد نمیتواند ما را تحریم کند، چراکه هر کشوری بخواهد ما را تحریم کند، کشتیهای او از تنگه هرمز عبور نمیکنند.
حاجیبابایی افزود: نه در هشت سال دفاع مقدس و نه در روزهای اخیر دنبال جنگ نبودیم، اما اگر کسی بخواهد به کشور ما حمله کند، قدرتمندانه او را میکوبیم و امریکا فقط یکزبان میفهمد و آن زبات زور است.
وی با تاکید بر اینکه ما در آستانه یک جهش بینالمللی و ابرقدرت شدن هستیم، تأکید کرد: ما تسلیم نمیشویم، معامله نمیکنیم و زیر بار ذلت نمیرویم و با قتدار . عزت به مسیر پرافتخار خود ادامه می دهیم.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه ما بههیچوجه از خون امام شهید خود نخواهیم گذشت، افزود: خون امام ما موجب رفع فتنهها شد و ما بههیچوجه از خون عزیز خود نخواهیم گذشت، لذا شعار ما یالثارات الحسین است.
