به گزارش خبرنگار مهر، الیاس پرهیزگار جودوکار وزن منفی ۸۱ کیلوگرم، روز شنبه ۱۲ اردیبهشت در رقابتهای گرنداسلم ۲۰۲۶ تاجیکستان به روی تاتامی رفت اما در نخستین دیدار خود مقابل جودوکاری از اوکراین موفق به کسب پیروزی نشد و از ادامه رقابتها بازماند.
ملی پوش جودو ایران پس از این مسابقه با اشاره به شرایط اخیر تمرینی خود به خبرنگار مهر گفت: بهدلیل شرایط جنگی بهوجودآمده و تعطیلی باشگاهها و همچنین وقفه در برگزاری تمرینات تیم ملی، از آمادگی ایدهآل فاصله گرفتم. این مسئله هم از نظر ذهنی و هم از نظر روحی و جسمی روی عملکردم تأثیرگذار بود و باعث شد نتوانم آن انتظاری که از خودم داشتم را در این مسابقات برآورده کنم.
پرهیزگار در ادامه با اشاره به سطح کیفی این رقابتها گفت: مسابقات گرنداسلم همواره از سطح بسیار بالایی برخوردار است و حضور در چنین میدانی نیازمند آمادگی کامل است. این نخستین تجربه حضور من در رقابتهای گرنداسلم بود و طبیعتاً تجربه ارزشمندی برایم محسوب میشود. در این دوره، برترین جودوکاران از ۲۴ کشور جهان حضور داشتند و رقابت در چنین سطحی، فضای کاملاً حرفهای و متفاوتی را رقم زده بود.
این جودوکار کشورمان همچنین از میزبانی رقابتها تمجید کرد و افزود: کشور تاجیکستان میزبانی بسیار خوبی از این مسابقات داشت و همه چیز در سطح قابل قبولی برگزار شد که این موضوع به کیفیت برگزاری رقابتها کمک زیادی کرد.
وی با اشاره به برنامههای پیشرو خاطرنشان کرد: بلافاصله پس از پایان این رقابتها، عازم قزاقستان خواهیم شد تا در دومین مرحله مسابقات گرنداسلم شرکت کنیم. با توجه به اهمیت این رقابتها در ارتقای رنکینگ جهانی، کسب امتیاز در این تورنمنتها برای ما بسیار حیاتی است.
پرهیزگار در پایان تأکید کرد: برای حضور موفق در بازیهای آسیایی و همچنین کسب سهمیه المپیک، نیازمند نتایج بهتر در رقابتهای بینالمللی هستیم. امیدوارم با جبران کاستیها و بازگشت به شرایط مطلوب، بتوانم در مسابقات آینده عملکرد بهتری از خود ارائه دهم و نتایج قابل قبولی کسب کنم.
