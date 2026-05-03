۵۸ هزار واحد صنفی در استان بوشهر پروانه معتبر دریافت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله کشاورز صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هفت هزار و ۶۸۶ پروانه کسب صنفی طی سال گذشته در گروه‌های توزیعی، تولیدی، خدماتی و خدمات فنی در این استان صادر شد.

وی با بیان اینکه شهرستان بوشهر با هزار و ۹۷۴ پروانه در رتبه نخست صدور پروانه بوده است افزود: شهرستان دشتستان با هزار و ۵۰۶ پروانه در جایگاه دوم قرار دارد و مابقی پروانه‌ها در سایر شهرستان‌های استان صادر شده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر بیان کرد: براساس آخرین آمار، اکنون ۵۸ هزار و ۸۷۳ فقره پروانه صنفی معتبر در سطح استان بوشهر وجود دارد که این تعداد واحد صنفی برای بیش از ۱۴۷ هزار و ۱۸۲ نفر فرصت شغلی ایجاد کرده‌اند.

نقش اصناف در اقتصاد محلی و استانی

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر با اشاره به نقش اصناف در اقتصاد محلی و استانی ادامه داد: توسعه و سامان‌دهی فعالیت‌های صنفی، صدور و به‌روزرسانی پروانه‌های کسب و حمایت از واحدهای صنفی فعال، از مهم‌ترین اولویت‌های این اداره کل در سال جاری است.

کشاورز بیان کرد: به‌منظور تسهیل خدمت‌رسانی به متقاضیان، بخشی از فرآیندهای صدور و تمدید پروانه کسب در استان به‌صورت الکترونیکی و غیرحضوری انجام می‌شود که این اقدام باعث کاهش زمان صدور مجوزها و افزایش رضایتمندی فعالان صنفی شده است.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای تقویت آموزش‌های تخصصی اصناف خبر داد و گفت: ارتقای مهارت‌های شغلی و به‌روز رسانی دانش فعالان صنفی می‌تواند کیفیت خدمات و تولیدات را افزایش دهد و زمینه رقابت‌پذیری بیشتر واحدهای صنفی استان را فراهم کند.