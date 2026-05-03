به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل منابع طبیعی کردستان صبح یکشنبه در جلسه هماهنگی و برنامهریزی برگزاری مراسم «روز ملی مرتع» با اشاره به اهمیت مراتع در حفظ منابع طبیعی، بر لزوم اجرای برنامههای هدفمند در این حوزه تأکید کرد.
بهزاد شریفیپور افزود: برگزاری مراسم استانی روز ملی مرتع با حضور بهرهبرداران، دامداران و فعالان حوزه منابع طبیعی، از مهمترین برنامههای پیشبینیشده است.
شریفیپور ادامه داد: اجرای برنامههای آموزشی و ترویجی برای بهرهبرداران و دانشآموزان، تولید و انتشار محتواهای رسانهای و چندرسانهای با محوریت اهمیت مراتع و همچنین تقدیر از مرتعداران نمونه از دیگر برنامههای این مناسبت خواهد بود.
وی همچنین بر ضرورت هماهنگی با دستگاههای اجرایی مرتبط برای برگزاری هرچه بهتر این مراسم تأکید کرد.
در پایان این جلسه، پس از بحث و تبادل نظر، زمانبندی اجرای برنامهها و شرح وظایف واحدها و ادارات تابعه مشخص شد.
