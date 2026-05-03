پوریا جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با هدف ایجاد فضایی بانشاط برای کودکان و خانوادهها و همزمان با مناسبتهای نیمه اردیبهشت، برنامهای با عنوان «کاروان خودرویی سربازان کوچک امام زمان (عج)» در شهر کرمانشاه برگزار میشود.
وی افزود: این مراسم روز پنجشنبه هفدهم اردیبهشتماه ۱۴۰۵، ساعت ۱۶ در پارک معلم کرمانشاه برگزار خواهد شد و گروههای مختلف کودک بهصورت کاروانی با خودروهای کوچک خود در مسیر تعیینشده به حرکت درمیآیند.
جلالی با بیان اینکه شادی و نشاط اجتماعی از اولویتهای برنامههای فرهنگی شهرداری است، تصریح کرد: در کنار اجرای این مراسم، برنامههای متنوع هنری، نمایشی و تفریحی برای کودکان و خانوادهها پیشبینی شده است تا فضای مفرح و خاطرهانگیزی برای آنان فراهم شود.
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه در ادامه با اشاره به جزئیات اجرایی گفت: از والدین محترم درخواست میشود در صورت امکان، خودروهای کوچک کودکان خود را به صورت دستی یا قابلحمل به محل مراسم بیاورند و از آوردن ماشینهای شارژی خودداری کنند تا ایمنی و هماهنگی در اجرای کاروان حفظ شود.
وی در پایان یادآور شد: هدف از برگزاری این برنامه، تقویت روحیه مشارکت، انس خانوادگی و توجه به ارزشهای فرهنگی در قالب فعالیتهای کودکمحور است و تلاش میشود این گونه برنامهها بهطور مستمر در نقاط مختلف شهر اجرا شود.
نظر شما