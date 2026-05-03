۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۴۵

کاروان خودرویی کودکان در پارک معلم کرمانشاه به حرکت درمی‌آید

کرمانشاه – رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه، از برگزاری آیین رژه کاروان خودرویی کودکان با عنوان «سربازان کوچک امام زمان (عج)» در پارک معلم خبر داد.

پوریا جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با هدف ایجاد فضایی بانشاط برای کودکان و خانواده‌ها و هم‌زمان با مناسبت‌های نیمه اردیبهشت، برنامه‌ای با عنوان «کاروان خودرویی سربازان کوچک امام زمان (عج)» در شهر کرمانشاه برگزار می‌شود.

وی افزود: این مراسم روز پنجشنبه هفدهم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، ساعت ۱۶ در پارک معلم کرمانشاه برگزار خواهد شد و گروه‌های مختلف کودک به‌صورت کاروانی با خودروهای کوچک خود در مسیر تعیین‌شده به حرکت درمی‌آیند.

جلالی با بیان اینکه شادی و نشاط اجتماعی از اولویت‌های برنامه‌های فرهنگی شهرداری است، تصریح کرد: در کنار اجرای این مراسم، برنامه‌های متنوع هنری، نمایشی و تفریحی برای کودکان و خانواده‌ها پیش‌بینی شده است تا فضای مفرح و خاطره‌انگیزی برای آنان فراهم شود.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه در ادامه با اشاره به جزئیات اجرایی گفت: از والدین محترم درخواست می‌شود در صورت امکان، خودروهای کوچک کودکان خود را به صورت دستی یا قابل‌حمل به محل مراسم بیاورند و از آوردن ماشین‌های شارژی خودداری کنند تا ایمنی و هماهنگی در اجرای کاروان حفظ شود.

وی در پایان یادآور شد: هدف از برگزاری این برنامه، تقویت روحیه مشارکت، انس خانوادگی و توجه به ارزش‌های فرهنگی در قالب فعالیت‌های کودک‌محور است و تلاش می‌شود این گونه برنامه‌ها به‌طور مستمر در نقاط مختلف شهر اجرا شود.

