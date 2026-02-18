سرپرست سازمان فرهنگی شهرداری کرمانشاه منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشتبه با صدور حکمی از سوی بیژن مرادی شهردار کرمانشاه، پوریا جلالی مسئولیت سرپرستی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه را بر عهده گرفت و به‌طور رسمی فعالیت خود را در این سمت آغاز کرد.

جلالی از کارکنان رسمی شهرداری است و پیش از این، سابقه تصدی مسئولیت مدیرکلی فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه را در کارنامه اجرایی خود داشته و از مدیران باسابقه حوزه فرهنگی به شمار می‌رود.

پیش از این، ایمان درخشی بیش از دو سال مسئولیت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه را عهده‌دار بود. وی نیز از کارکنان رسمی شهرداری است و سابقه شهرداری کوزران را در سوابق مدیریتی خود دارد که با حکم شهردار کرمانشاه، به‌عنوان مشاور فرهنگی شهردار منصوب شد.

تأکید بر نقش سازمان فرهنگی در هویت شهری

در مراسم تکریم و معارفه رؤسای قدیم و جدید سازمان فرهنگی شهرداری کرمانشاه، کاوه مردافکن، معاون برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت شهرداری کرمانشاه و رئیس هیأت‌مدیره سازمان فرهنگی، با اشاره به عملکرد مدیر پیشین این سازمان اظهار کرد: ایمان درخشی از جمله مدیران موفق شهرداری کرمانشاه بود که اقدامات شاخص و ماندگاری را به انجام رساند.

وی افزود: فعالیت‌ها و دستاوردهای دوره مدیریت درخشی، نقش مهمی در برندسازی شهرداری کرمانشاه ایفا کرد؛ به‌گونه‌ای که کسب عناوینی همچون پایتخت فرهنگی شهرهای آسیایی، شهر خلاق خوراک و شهر یادگیرنده، نمونه‌ای از این موفقیت‌ها در سطح ملی و بین‌المللی است.

نگاه فرهنگی فراتر از اقدامات عمرانی

معاون شهردار کرمانشاه با تأکید بر اهمیت حوزه فرهنگ در مدیریت شهری تصریح کرد: معمولاً مردم، شهرداری را با اقدامات روتین عمرانی مانند آسفالت و پروژه‌های فیزیکی می‌شناسند، اما در دوره مدیریت دکتر درخشی، سازمان فرهنگی به جایگاه واقعی خود رسید و نقش آن برای افکار عمومی ملموس‌تر شد که این موضوع شایسته تقدیر ویژه است.

مردافکن در ادامه، با اشاره به انتصاب سرپرست جدید سازمان فرهنگی گفت: پوریا جلالی از نیروهای باسابقه و قدیمی حوزه فرهنگی شهرداری کرمانشاه است و سابقه ریاست این سازمان را نیز در گذشته در کارنامه دارد. حضور ایشان در جایگاه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان نیز مایه افتخار مجموعه شهرداری بود.

تأکید بر استفاده از ظرفیت نیروهای داخلی شهرداری

وی خاطرنشان کرد: نگاه مثبت و تخصصی جلالی به حوزه فرهنگ، قطعاً منشأ خدمات اثرگذار در سازمان فرهنگی خواهد بود و استفاده از ظرفیت نیروهای شهرداری در بخش‌های مختلف مدیریت شهری، به دلیل شناخت دقیق از ساختار و نیازها، موجب تسهیل و پیشبرد امور می‌شود.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت شهرداری کرمانشاه در پایان تأکید کرد: انتصاب سرپرست جدید سازمان فرهنگی بر همین اساس و با هدف بهره‌گیری از توان مدیریتی و تجربیات داخلی مجموعه شهرداری کرمانشاه صورت گرفته است.