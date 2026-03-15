پوریا جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری مسابقه عکاسی با تلفن همراه ویژه دانش‌آموزان خبر داد و اظهار کرد: این مسابقه با هدف تقویت مشارکت فرهنگی نسل نوجوان و ثبت جلوه‌های اجتماعی شهر کرمانشاه طراحی شده است.

وی افزود: این رویداد فرهنگی به‌صورت اختصاصی برای دانش‌آموزان مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و دوم برگزار می‌شود و تلاش دارد نگاه خلاق و اجتماعی دانش‌آموزان را نسبت به رویدادهای پیرامونی تقویت کند.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه با اشاره به محورهای مسابقه تصریح کرد: «کاروان‌های خودرویی»، «مردم در حمایت از مقاومت» و «اجتماعات شبانه مردم» به‌عنوان موضوعات اصلی این مسابقه انتخاب شده‌اند و شرکت‌کنندگان می‌توانند با تلفن همراه خود تصاویر مرتبط را ثبت کنند.

جلالی با بیان اینکه مالکیت آثار ارسالی متعلق به ارسال‌کننده است، گفت: مسئولیت قانونی هرگونه تخلف از جمله استفاده از عکس دیگران بر عهده شرکت‌کننده خواهد بود و تصاویر نباید دارای واترمارک یا هرگونه نشانه شناسایی باشند.

وی ادامه داد: مهلت ارسال آثار تا ۳۰ فروردین ۱۴۰۵ تعیین شده و دانش‌آموزان می‌توانند تصاویر خود را از طریق پیام‌رسان‌های داخلی بله، ایتا یا روبیکا به شماره اعلام‌شده ارسال کنند. همچنین درج مشخصات کامل شامل نام و نام خانوادگی، کد ملی، مقطع تحصیلی و شماره تماس الزامی است.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه در پایان با اشاره به پیش‌بینی جوایز نفیس برای برگزیدگان خاطرنشان کرد: این مسابقه بخشی از برنامه‌های فرهنگی شهرداری برای افزایش مشارکت اجتماعی دانش‌آموزان و تقویت هویت جمعی در شهر کرمانشاه است.