آیت الله محامی: معلم نباید «کارمند آموزش» باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی محامی در نشست ظهر یکشنبه با اساتید حوزه علمیه امام جعفر صادق(ع) زاهدان به تبیین جایگاه رفیع تعلیم و تربیت پرداخت.
امام جمعه زاهدان با قدردانی از تلاشهای خالصانه اساتید حوزه علمیه، اظهار داشت: اهمیت کار شما در این است که برخلاف سایر حرفهها که با اشیاء بیجان سر و کار دارند، شما با مغز و دل انسانها مواجه هستید و طبق تعبیر امام راحل(ره) و مبانی عرفان اسلامی، معلمی استمرار راه پیامبر اکرم(ص) است و ارزش کار انسانسازی با هیچ چیز دیگری قابل قیاس نیست.
️وی بر لزوم نگاه کیفی به تربیت تأکید کرده و افزود: در عرصه تربیت، بحث کمیت مطرح نیست؛ بلکه هدف اصلی تربیت «انسان» به معنای واقعی کلمه است همانطور که مرحوم آیتالله شاهآبادی شاگردان متعددی داشتند، اما تربیت شخصیتی همچون امام خمینی(ره) برای جاویدان کردن اثر یک استاد کافی است چرا که تربیت یک فرد تراز میتواند منشأ خدمات بیشمار و دگرگونیهای تاریخی شود.
️نماینده ولیفقیه در استان از امام خمینی(ره) به عنوان معلم بزرگ ملت که سبک زندگی جدیدی را بنیان نهاد، و همچنین از شهیدان بهشتی، مطهری، باهنر و شهدای محراب به عنوان الگوهای راستین نام برد.
معلم مانند یک رزمنده در شرایط سخت جنگی است
️آیتالله محامی دایره مفهوم معلمی را به تمامی ایثارگران جامعه تسری داده و تصریح کرد: تنها کسانی که در کلاس درس حاضر میشوند معلم نیستند؛ بلکه رزمندهای که در سختترین شرایط نبرد، مانند همین جنگ رمضان، آگاهانه ایستادگی و مقاومت میکند، معلم شجاعت است و همچنین خانوادههای معظم شهدا که صبورانه فرزندان خود را در راه آرمانها تقدیم کرده و همچنان بر عهد خود باقی ماندهاند، معلمان بزرگ مقاومت در این جامعه محسوب میشوند.
️آیتالله محامی تأکید کرد: ما به عنوان اساتید و مربیان، وظیفه داریم هم خودمان از این الگوهای عملی درس بگیریم و هم افکار عمومی را به سمت شناخت و قدرشناسی از این جایگاههای رفیع هدایت کنیم.
️آیتالله محامی در بخش دیگری از سخنان خود، با آسیبشناسی وضعیت فعلی، از تبدیل شدن برخی فعالیتهای علمی به امور اداری انتقاد کرد و گفت: معلم واقعی کسی است که همچون پدری دلسوز به تمام ابعاد وجودی و معیشتی طالب علم توجه داشته باشد متأسفانه در برخی بخشها شاهد نفوذ نگاه کارمندی هستیم. پژوهشی که خروجی آن تنها بر اساس سفارش صاحبکار تنظیم شود، پژوهش واقعی نیست و اگر ما صرفاً به عنوان «کارمند آموزش» فعالیت کنیم و نگاهمان به تدریس تنها برای دریافت حقوق باشد، نباید انتظار تربیت شاگردانی مهذب و اثرگذار داشته باشیم.
️وی اضافه کرد: گاهی فراوانی امکانات باعث سستی در عمل میشود؛ این نشان میدهد که رشد واقعی در گروی ابزار مادی نیست، بلکه در اراده و اخلاص نهفته است و استاد باید به گونهای با شاگرد برخورد کند که او احساس کند استاد دلسوز و پناهگاه اوست.
️آیتالله محامی بر ضرورت جدیت در امر آموزش تأکید کرد و گفت: ما باید نسبت به درس و تبلیغ حریص باشیم چرا که حتی در دوران دفاع مقدس نیز دروس حوزوی تعطیل نمیشد و برخی اساتید حتی با وجود بیماری، با جدیت به تدریس میپرداختند و در موقعیت حساس کنونی، انتظار حضور و پاسخگویی بیشتری از اساتید میرود.
