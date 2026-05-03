به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، منوچهر خواجهدلویی، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، با تأکید بر اینکه محرومان عزیزترین مردم ایران و مردم ایران عزیزترین خلق در جهان هستند، خدمت به این جامعه را مایه افتخار و مباهات دانست.
وی اذعان کرد: امضای تفاهمنامههای جدید، گامی مؤثر در راه خدمترسانی به این عزیزان است و این همافزاییها تاکنون منجر به خانهدار شدن بیش از ۱۶ هزار خانوار شده است؛ همچنین در چارچوب تفاهمنامه ۲۵ هزار واحدی با سازمان بهزیستی، ۸ هزار واحد باقیمانده نیز در ایام پیش رو واگذار خواهد شد.
وی با اشاره به برنامههای جدید برای حمایت از ایتام و محرومان تصریح کرد: تفاهمنامه جدیدی با کمیته امداد امام خمینی (ره) برای احداث ۱۰ هزار واحد ویژه ایتام منعقد شده است. طبق مصوبه دولت، مسکن محرومان از تسهیلات قرضالحسنه برخوردار میشود و بر این اساس، ساخت ۲۲۰ هزار واحد شهری و روستایی برای دهکهای ۱ تا ۴ و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی در دستور کار قرار گرفته است که برای احداث آنها، ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرضالحسنه پرداخت میشود تا متقاضی محروم حداقل آورده را داشته باشد؛ ضمن اینکه زمین این واحدها توسط بنیاد مسکن و وزارت راه و شهرسازی به صورت رایگان تأمین شده و از ظرفیت خیرین نیز استفاده خواهد شد.
رئیس بنیاد مسکن در تشریح اقدامات انجام شده در مناطق جنگزده خاطرنشان کرد: از نخستین روز آغاز جنگ تحمیلی، بنیاد برای بازسازی در ۲۴ استان کشور مستقر شده و بر اساس ارزیابیها، ۱۲۲ هزار واحد مسکونی خسارتدیده شناسایی شدهاند. از این تعداد، عملیات نوسازی ۳۷ هزار واحد به اتمام رسیده و انتظار میرود ظرف دو هفته آینده مابقی نوسازیها نیز به پایان برسد؛ همچنین برای ۱۳۰۰ واحدی که نیاز به احداث کامل دارند، عملیات ساخت با کمک خیرین آغاز شده است.
خواجهدلویی به موضوع معیشت و ودیعه مسکن آسیبدیدگان پرداخت و افزود: علیرغم عدم مسئولیت مستقیم بنیاد در حوزه معیشت، تفاهمنامهای با کمیته امداد، آستان قدس و بنیاد مستضعفان امضا شده است که طبق آن ۱ همت (هزار میلیارد تومان) کمک بلاعوض و ۱.۵ همت وام قرضالحسنه برای تأمین تجهیزات و لوازم خانگی اختصاص مییابد. همچنین برای کسانی که خانههایشان تخریب شده، تسهیلات ودیعه مسکن در نظر گرفته شده که تاکنون ۱۶۰۰ واحد آن پرداخت شده است و مابقی ظرف دو هفته آینده تکمیل میشود؛ گام نهایی نیز بازسازی واحدهای تخریبشده کامل است که با پیشبینی مبالغ بلاعوض، تا سال ۱۴۰۶ به اتمام خواهد رسید.
