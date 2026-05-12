به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر خواجه‌دلویی عصر سه‌شنبه در حاشیه بازدید از مناطق آسیب دیده جنگ رمضان در جمع خبرنگاران، با اشاره به اقدامات بنیاد مسکن در بازسازی مناطق آسیب‌دیده از جنگ، اظهار کرد: مسئولیت بازسازی واحدهای مردمی شامل بخش‌های مسکونی و تجاری برعهده بنیاد مسکن قرار دارد و این اقدامات اکنون در ۴۰۷ شهر و روستای کشور در حال انجام است.

وی افزود: تاکنون حدود ۱۲۲ هزار واحد خسارت‌دیده در کشور ارزیابی شده‌اند که در بخش‌های مختلف دسته‌بندی شده‌اند و از این تعداد حدود ۲ هزار و ۳۰۰ واحد نیازمند احداث کامل و بازسازی از ابتدا هستند.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ادامه داد: عملیات آواربرداری، طراحی و آغاز ساخت این واحدها در دستور کار قرار گرفته و در برخی مناطق عملیات اجرایی نیز آغاز شده است.

خواجه‌دلویی تصریح کرد: محور اصلی بازسازی، خود مالکان هستند و بنیاد مسکن علاوه بر حمایت مالی، خدمات فنی و مهندسی لازم را نیز در اختیار آنان قرار می‌دهد.

وی با تشریح روند تعمیر واحدهای خسارت‌دیده گفت: واحدهای نیازمند تعمیر در سه سطح دسته‌بندی شده‌اند که شامل تعمیرات اساسی همراه با مقاوم‌سازی، تعمیرات گسترده و تعمیرات جزئی مانند شکستگی شیشه، دیوار و پنجره است.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: از روزهای ابتدایی، تعمیرات جزئی آغاز شد و تاکنون در سطح کشور تعمیر ۳۹ هزار واحد به پایان رسیده و ساکنان آن‌ها به منازل خود بازگشته‌اند.

خواجه‌دلویی افزود: همچنین حدود هزار و ۱۰۰ واحد در بخش تعمیرات گسترده نیز تکمیل و تحویل شده است.

وی با اشاره به وضعیت استان کرمانشاه عنوان کرد: استان کرمانشاه از استان‌هایی است که در جنگ اخیر آسیب بیشتری دیده و بیش از ۱۴ هزار واحد در این استان دچار خسارت شده‌اند.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ادامه داد: با مدیریت و پیگیری استاندار کرمانشاه و همراهی مجموعه بنیاد مسکن، روند بازسازی در استان با سرعت مطلوبی دنبال شده و تاکنون تعمیر بیش از ۹ هزار واحد در استان به اتمام رسیده است.

خواجه‌دلویی گفت: با تصویب مصوبات جدید در ستاد ملی بازسازی، انتظار می‌رود روند احداث واحدهای تخریبی و تعمیرات اساسی با سرعت بیشتری ادامه یابد.

وی درباره حمایت از خانوارهای آسیب‌دیده اظهار کرد: برای واحدهایی که نیازمند تخریب یا تعمیرات اساسی هستند، ودیعه اسکان موقت در نظر گرفته شده و پرداخت آن در مراحل پایانی قرار دارد.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی افزود: اگرچه در کلان‌شهرها طبق مصوبه دولت مسئولیت بازسازی برعهده شهرداری‌ها بود، اما با پیگیری‌های استاندار کرمانشاه، بنیاد مسکن در شهر کرمانشاه نیز وارد عمل شده و پرداخت ودیعه و اجرای تعمیرات اساسی در حال انجام است.

خواجه‌دلویی در پایان تأکید کرد: بنیاد مسکن تلاش می‌کند با همکاری دستگاه‌های اجرایی و همراهی مردم، روند بازسازی مناطق آسیب‌دیده با کمترین وقفه و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به سرانجام برسد.