محمودی: ۲۰ اردیبهشت زمان ورود عشایر به چهارمحال و بختیاری است

محمد محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: تقویم کوچ عشایر هر ساله در کمیسیونی با ریاست استاندار، مدیرکل منابع طبیعی، نیروی انتظامی، جمعیت هلال احمر و... با توجه به شرایط جوی جلسه‌ای تشکیل و تعیین می‌شود.

وی تصریح کرد: امسال با توجه به بارندگی‌های خوبی که در استان‌های چهارمحال و بختیاری و خوزستان داشتیم، تقویم کوچ ۲۰ اردیبهشت تعیین شده و از طریق رسانه‌های جمعی و پیامک به عشایر اطلاع‌رسانی شد.

مدیرکل امور عشایر چهارمحال و بختیاری ادامه داد: تقویم کوچ تعیین شده هم‌زمان به استان‌هایی که عشایر در آن‌ها حضور دارند، اعلام کرده و جلساتی نیز با مدیران آن‌ها برگزار کردیم و هماهنگی‌های لازم و ساز و کارهای مورد نیاز برای کوچ بی‌دغدغه عشایر صورت گرفته است.

محمودی بیان داشت: در شهرستان‌هایی که عشایر برون‌کوچ زیادی دارند مانند شهرستان کوهرنگ و اردل جلسات شورای عشایری با حضور دستگاه‌های مختلف به ریاست فرماندار تشکیل شده و تصمیمات لازم در خصوص تقویم کوچ و موارد ایمنی در مسیر برنامه‌ریزی شده است.

وی اذعان داشت: با توجه به یک سویه جدید بیماری‌های دام در استان خوزستان، برخی از احشام و دام‌ها مبتلا شده‌اند، که با هماهنگی دامپزشکی استان، اکیپی به خوزستان اعزام شده تا بحث واکسیناسیون برای جلوگیری از ورود این بیماری به استان صورت گیرد.

مدیرکل امور عشایر چهارمحال و بختیاری عنوان داشت: آمادگی مراتع برای ورود عشایر فاکتور دیگری است که در تعیین تقویم کوچ مورد توجه قرار می‌گیرد و امسال با وجود بارش‌های موثری که داشتیم وضعیت مراتع در خوزستان مناسب است و تا تاریخ اعلام شده عشایر می‌توانند در قشلاق بمانند تا مراتع به رشد و نمو ولازم برسند و آسیب جدی نبینند.

محمودی اضافه کرد: دامداران محلی که در منطقه حضور دارند می‌توانند از مراتع ممنوعه حفاظت کنند تا این مراتع آمادگی لازم را برای ورود عشایر کسب کنند.

وی افزود: بحث آموزش دانش‌آموزان عشایر نیز مورد توجه قرار گرفته و با توجه به وضعیت جنگی تمهیدات لازم برای تحصیل دانش‌آموزان در شاد اندیشیده شده و برنامه‌ریزی‌ها برای برگزاری کلاس‌های جبرانی در این راستا انجام شده است و در بحث آزمون‌ها نیز رایزنی‌ها صورت گرفته و به‌صورت حضوری برگزار خواهد شد.

مدیرکل امور عشایر چهارمحال و بختیاری یادآور شد: اقداماتی نیز با نصب دکل‌ها برای تقویت خطوط اینترنت و تلفن همراه در مناطق عشایری صورت گرفته و به دنبال رفع محدودیت‌های دسترسی‌ها به اینترنت برای دانش‌آموزان هستیم.