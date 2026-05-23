اجرای پروژه اصلاح نژاد گاومیش در سمنان؛ طرح با ۲۰۰ راس دام آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا عادل صبح شنبه در بازدید طرح اصلاح نژاد گاومیش در سمنان این پروژه را گامی برای حمایت و اصلاح نژاد دام‌های بومی کشور برشمرد و افزود: این اقدام مصداق بارزی از تحقق اقتصاد مقاومتی در بخش دامپروری است.

وی ادامه داد: از مزایای این طرح می توان به مقاوم بودن این نژاد به بیماری‌ها، پایین بودن هزینه تغذیه، ساختمان و تاسیسات و وابستگی گاومیش به نهاده‌های وارداتی اشاره داشت.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان سمنان حمایت از این طرح را در دستور کار سازمان دانست و توضیح داد: در مرحله نخست کار با ۲۰۰ راس دام آغاز و برای آن‌ها ثبت مشخصات و شناسنامه اصلاح نژادی صادر شده است.

عادل با اشاره به اینکه عملیات انتقال جنین اصلاح شده به گاومیش‌های بومی استان انجام گرفته است، ادامه داد: از خصوصیات بارز این اقدام افزایش شیر و گوشت و بهبود صفات رفتاری آن‌ها است.

وی به تخصیص اعتبار با طرح پروژه اصلاح نژاد گاومیش در سمنان اشاره کرد و افزود: با مجموع اعتبارات اشتغال پایدار با حداقل هزینه و کاهش ریسک سرمایه گذاری و افزایش درآمد اقتصادی در استان سمنان رقم می‌خورد.